Ferguson de Man United pousse Liverpool pour les costumes de la finale de la coupe 96

Liverpool n’a jamais été autorisé à oublier les tristement célèbres costumes blancs qu’ils portaient avant la finale de la FA Cup 1996. Eddie Barford/Mirrorpix/Getty Images

N’hésitant jamais à attiser l’éternelle rivalité entre les deux clubs, l’ancien entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a lancé un nouveau coup dur à Liverpool.

Mais la fouille n’était pas liée au fait que United n’avait besoin que d’un point lors de ses deux derniers matchs de Premier League cette saison pour s’assurer une place parmi les quatre premiers, et avec cela une place en Ligue des champions la saison prochaine, aux dépens de Liverpool.

Au lieu de cela, le manager qui s’est un jour engagé à « faire tomber Liverpool directement de son perchoir » a eu une fouille effrontée contre les Reds à propos des tristement célèbres costumes blancs qu’ils ont choisi de porter avant la finale de la FA Cup 1996, qu’ils ont perdue 1-0 contre United.

Ferguson donnait un discours d’encouragement au club de rugby Sale Sharks sur le terrain d’entraînement de United à Carrington cette semaine pour inspirer les joueurs avant leur affrontement final en Premiership contre les Saracens à Twickenham samedi.

L’équipe représentant Sale, une ville de la région du Grand Manchester, se prépare pour sa première apparition en finale en 17 ans. Dans le cadre de l’une des dernières étapes de leur préparation au match de championnat, ils ont décidé de s’appuyer sur un homme avec plus d’expérience dans les grands jeux que presque tout autre.

Lors d’un discours à l’équipe, Fergie a parlé de la mentalité nécessaire pour sortir victorieux d’un match ponctuel. Il a également saisi l’occasion de côteler Liverpool sur les costumes Armani sur mesure que leurs joueurs portaient avant le match sur le terrain de Wembley il y a 27 ans.

Ce jour-là, Eric Cantona a marqué le seul but du match à la 85e minute pour remporter le trophée pour United, et les costumes sont ensuite devenus un symbole de la sous-performance de cette talentueuse équipe de Liverpool et du surnom désobligeant de « Spice Boys » que leur a donné le tabloïd. médias.

🧠 Un homme qui sait tout sur les finales de coupe… Le patron a rendu une visite spéciale à @SaleSharksRugby plus tôt cette semaine avant leur #GallagherPrem confrontation 🏉#MUFC —Manchester United (@ManUtd) 23 mai 2023

« Pour perdre, vous ne voulez pas perdre », a déclaré Ferguson. « Je vous souhaite tout le meilleur samedi.

« Le truc, c’est que je vous le dis, ne portez pas de costume blanc pour l’amour de Dieu ! Concentration… vous n’êtes pas là pour en profiter, vous êtes là pour gagner. »

Ils se sont peut-être retrouvés du côté des perdants, mais les costumes blancs notoires de Liverpool – ou plus précisément, « écru » – sont devenus la légende du football anglais, et l’un d’eux a depuis été exposé au Musée National du Football à Manchester.