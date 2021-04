Webb, qui est devenu le premier officiel à superviser la finale de la Coupe du monde et la finale de la Ligue des champions la même année en 2010, a épousé Bibiana Steinhaus, qui est entrée dans l’histoire en tant que première femme à arbitrer dans un élite européenne.

Le couple est dans une relation à distance en raison du rôle de Webb en tant que directeur des opérations VAR dans la Major League Soccer (MLS) aux États-Unis, ce qui l’a obligé à déménager dans la région du New Jersey et de New York.

« Oui, c’est vrai », a confirmé Steinhaus, 42 ans, à Bild, révélant qu’elle avait échangé ses vœux avec son amant le mois dernier. « Nous nous sommes mariés lors de la dernière trêve internationale et nous sommes très heureux.

« Malheureusement, en raison de la réglementation sur les coronavirus, Howard et moi n’avons pu franchir cette étape importante [alone] dans une paire.

«Même les garçons d’honneur n’étaient pas autorisés. [And] bien sûr, il n’y a pas eu de lune de miel. «

Alors que la nouvelle faisait son retour sur la chaîne anglaise auprès des compatriotes de l’ancien policier du South Yorkshire, des ruses évoquant des accusations de partialité envers un club en particulier ont commencé à affluer.

« Je parie que Fergie était sur la liste des invités, » a remarqué un lecteur sur Twitter, alors qu’un autre a demandé si l’entraîneur légendaire de Manchester United, Sir Alex Ferguson – connu sous le nom de « Fergie » et réputé pour sa relation instable avec les arbitres – avait été le témoin.

Un autre a demandé si le mariage « a été annulé par VAR », en vérifiant le nom de la technologie d’arbitrage de l’assistant vidéo qui a été introduite pour créer un effet de division depuis que Webb a quitté son poste d’homme du milieu lui-même en 2014.