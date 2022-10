Fergie et son fils portent des t-shirts Guns n ‘Roses assortis: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Doux enfant à moi! Fergie47 ans, a révélé à quel point Guns ‘N Roses superfan elle était avec son fils Axel, 9, pendant le week-end.

La chanteuse de 47 ans des Black Eyed Peas et son fils avaient l’air super cool tout en portant des t-shirts assortis lors d’un voyage au Brentwood Country Mart de Los Angeles le dimanche 23 octobre. La déclaration de mode mère-fils était un hommage appuyé au groupe de hair metal des années 80, dont le chanteur principal Axl Roseaurait été l’inspiration pour le nom du fils de Fergie.

Fergie adoptait définitivement le rocker chic lorsqu’elle sortait avec son unique enfant. Mélangeant le motard chic avec des vibrations bohèmes, elle portait un tee-shirt orné d’un crâne avec des bas de cloche noirs et blancs avec une autre paire de jambes imprimée dessus. Ses cheveux dorés étaient détachés en longues vagues de plage qui descendaient jusqu’à ses hanches et elle enfila une paire de lunettes de soleil sur son visage bronzé.

À ses côtés se trouvait Axl, qui portait un tee-shirt de baseball avec “Welcome to the Jungle” écrit sur le devant. Pour compléter la tenue, il a ajouté un jogging vert olive et des baskets montantes Nike. Il avait l’air d’être en mode jeu, vu portant une petite figurine articulée pendant le voyage.

Fergie et Axl ont passé beaucoup de temps à se lier ces derniers temps. Bien que la star et son fils fassent souvent profil bas, ils ont été aperçus en train de faire du shopping à la boutique pour enfants Everafter de Brentwood plus tôt ce mois-ci.

Axl et Fergie accueillent un nouveau membre de la famille dans le mélange en septembre, lorsque l’ex du chanteur Josh Duhamel échangé “I Do’s” avec l’ancienne Miss America Audra Marie à Fargo, Dakota du Nord. On ne savait pas si le couple avait assisté au mariage, mais le chanteur soutiendrait pleinement le nouveau beau-fils d’Axl.

La femme de Josh Duhamel : tout sur sa relation avec Audra Mari et son mariage passé avec Fergie

Alors que le chanteur de London Bridge et l’acteur de Las Vegas ont peut-être eu des problèmes dans le passé, Fergie est une grande fan d’Audra. Une source proche du chanteur a EXCLUSIVEMENT confié HollywoodLife, “Fergie est heureuse pour Josh et Audra. Elle a rencontré Audra à plusieurs reprises et elle pense qu’elle est une femme géniale.

Selon la source, “Fergie et Josh ont une situation de coparentalité tellement incroyable et ils s’aiment beaucoup. Ils se considéreront toujours comme une famille et leur fils Axl le sait. Il voit beaucoup son père et s’est rapproché de la nouvelle femme de son père.

Le duo s’est marié en 2009 après plusieurs années de fréquentation. Le petit Axl est arrivé en 2013. Le couple a rompu en 2017, mais a mis du temps à conclure leur divorce, qui a été officiellement signé en 2019.