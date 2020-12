Les joueurs de Manchester United et de Manchester City ont fait la une des journaux pour leur comportement après le coup de sifflet final du week-end.

Les deux rivaux locaux ont joué un match nul 0-0 à Old Trafford avant de nombreux câlins et plaisanteries après le coup de sifflet final.

L’ancien capitaine de United, Roy Keane, a critiqué les joueurs des deux côtés pour leur comportement après le match – et la légende de United, Rio Ferdinand, est maintenant d’accord avec son sentiment.

Le capitaine Harry Maguire faisait partie de ceux photographiés embrassant son homologue John Stones, apparemment sans répercussions.

Ferdinand a admis qu’il serait intervenu si des coéquipiers se comportaient de manière aussi amicale envers leurs principaux rivaux.

Il a également raconté une histoire de la rage de Sir Alex Ferguson après son premier Derby de Manchester après que l’attaquant Ruud Van Nistelrooy ait échangé des maillots avec un joueur de City.

Et il a suggéré que l’ancien manager légendaire aurait eu des mots sévères pour des gens comme Maguire après leur comportement.

Ferdinand a déclaré à FIVE: «Derby ennuyeux de Manchester. Normalement, il y a pousser et bousculer, normalement il y a une aiguille dans le jeu, des buts. Ce n’était qu’un borefest 0-0, et à la fin, des câlins tout autour.