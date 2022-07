Ferdinand Omanyala, l’homme le plus rapide d’Afrique, est en mission de sprint pour le Kenya

L’homme le plus rapide d’Afrique, Ferdinand Omanyala, a pour mission de montrer aux coureurs kenyans qu’ils peuvent briller dans les sprints.

Le joueur de 26 ans se dirige vers les Championnats du monde d’athlétisme dans le but de mettre le sprint sur la carte dans un pays où le coureur de fond est roi.

Omanyala porte deux bracelets sur son bras droit : l’un, fait de perles noires et vertes, porte les chiffres 9:85, son meilleur temps de la saison au 100 m réalisé en mai.

L’autre, un bracelet en cuir et métal, est inscrit 9:77, le record africain qu’il a établi en septembre dernier. Cela a fait de lui le neuvième homme le plus rapide de tous les temps, derrière quatre Américains et trois Jamaïcains.

Il arrivera à Eugene, Oregon, où les séries du 100 m débuteront le matin de l’ouverture le 15 juillet, en tant que troisième homme le plus rapide du monde cette saison derrière les Américains Fred Kerley et Trayvon Bromell.

Monter sur le podium serait une première historique pour un Africain.

Le Namibien Frankie Fredericks a remporté deux fois l’argent olympique au 100 m dans les années 1990, mais ses une médaille d’or et ses trois médailles d’argent aux Championnats du monde étaient toutes sur 200 m.

Omanyala a déclaré qu’il avait pour objectif d’atteindre au moins la finale le 16 juillet.

“Je vise 9,6”, a-t-il déclaré à l’AFP dans une interview lors d’une séance d’entraînement au stade principal de Nairobi, la capitale kenyane.

“Ce sera ma plus grande réussite. Et bien sûr, je vis la victoire.

‘Quelquechose d’énorme’

Outre Kerley et Bromell, son adversaire dans l’Oregon devrait inclure le médaillé d’or olympique Marcell Jacobs d’Italie et le champion du monde 2019 Christian Coleman.

« Je suis un athlète qui court bien sous pression. J’ai donc hâte de m’améliorer dans l’Oregon, car désormais, tous les athlètes seront là », a déclaré Omanyala, qui a battu Kerley en mai.

Le jeune athlète et son entraîneur Duncan Ayiemba ont élaboré des moyens de rendre le sprint plus populaire au Kenya, réputé pour sa force chez les coureurs de moyenne et longue distance.

“Normalement, c’est une longue distance au Kenya, donc je veux que le 100 mètres soit quelque chose de grand au Kenya cette année”, a déclaré Ayiemba.

Omanyala est devenu le premier sprinteur kenyan à atteindre une demi-finale olympique aux Jeux de Tokyo l’année dernière.

L’étudiante en chimie s’est mise à l’athlétisme il y a six ans après avoir joué au rugby à sept.

“Quand j’ai commencé l’athlétisme, mon objectif était de faire savoir aux gens que les Kenyans peuvent sprinter, c’est quelque chose qui a changé”, a-t-il déclaré.

‘Battre les chances’

Omanyala, qui est originaire de l’ouest du Kenya et est le troisième de cinq frères, a déclaré qu’il avait dû surmonter des obstacles, notamment la distance.

“Dans un pays de moyenne et longue distance, c’est un défi de relever un sprinteur”, a-t-il déclaré.

“Même la fédération nationale à un moment donné n’a pas cru qu’il pouvait y avoir un sprinteur au Kenya. Vous devez battre toutes ces chances.

L’un des obstacles qu’il a surmontés a été d’être autorisé à représenter le Kenya aux Jeux olympiques de Tokyo après qu’Athletics Kenya ait assoupli sa décision d’interdire à tout athlète interdit de participer à des compétitions internationales.

Il avait été suspendu pendant 14 mois en 2017 par l’Agence antidopage du Kenya après avoir été contrôlé positif à une substance interdite.

“Ce furent 14 mois difficiles, mais la vie doit continuer”, a déclaré Omanyala.

« Je n’avais qu’un an dans le sport. Mais je m’entraînais encore pendant ces 14 mois, je ne me souviens pas d’un jour où je ne me sois pas entraîné. Je voulais encore faire ça de plus en plus. Cela m’a rendu plus fort.”

Omanyala a déclaré qu’il espère qu’il sera un modèle pour les autres jeunes kenyans.

“Je crois que j’ai ouvert la voie à tant de gens qui venaient derrière moi”, a-t-il déclaré. “L’une des choses que je voulais faire, c’est de laisser un héritage. Je veux laisser une industrie du sprint au Kenya.

“Je crois que je vais inspirer tant d’enfants, non seulement au Kenya mais en Afrique. Je crois qu’il y a un gamin, quelque part, qui lève les yeux et dit “Je veux être là où Omanyala a été”.

