Rio Ferdinand a expliqué comment Ian Wright avait l’habitude de se battre avec les défenseurs en se rappelant un échange avec l’attaquant d’Arsenal.

Lorsque le jeune demi-centre est entré en scène à West Ham, Wright était l’un des tireurs d’élite de la Premier League.

Ferdinand a été acheté pour un bref caméo, sa première apparition à Highbury, et chargé de garder le silence de l’homme d’Arsenal.

Même à son jeune âge, Ferdinand aurait dominé Wright, mais cela ne l’a pas empêché de faire sa marque.

«Je suis venu pendant environ 15 minutes, je pense que c’était le cas», a déclaré Ferdinand à Mo Gilligan sur Instagram. « Je me souviens que nous avons obtenu un corner et que le ballon était évidemment à l’autre bout.

«Je suis sur la ligne médiane de Wrighty et tout commence, les gens se mettent en position et Wrighty se tient là juste à me regarder.

«Il était juste en train de me baiser et j’essaye juste de le regarder sans rien remarquer et Wrighty est parti ‘Je sais que tu peux me voir, me regarder, me regarder’.

« Et puis il a enfoncé ses gros doigts dans mon front alors j’ai poussé et il a dit ‘Je t’ai eu’. »