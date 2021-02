Ferdinand dans une impasse qui a assuré le transfert de Man Utd et a irrité les fans de Leeds

Pour ceux du Yorkshire, Rio Ferdinand a commis le péché cardinal en 2002 – il a franchi la ligne de partage.

Il a rejoint une liste de joueurs qui sont passés de Leeds United à Manchester United.

Une décennie plus tôt, un certain Eric Cantona avait troqué Elland Road pour Old Trafford, et nous savons tous comment cela s’est passé.

Mais Ferdinand, alors international anglais avec le monde à ses pieds, voulait bouger.

Le pouvoir des joueurs fait partie du jeu de nos jours et il y a une école de pensée qui suggère qu’ils ont peut-être trop de pouvoir.

Les accords de transfert se déroulent en public et Ferdinand n’aurait eu aucun problème à le faire il y a 19 ans.

Ensuite, le président de Leeds, Peter Ridsdale, avait emmené le club en demi-finale de la Ligue des champions.

Ils ont dépensé beaucoup d’argent, ce qu’il a dit depuis était une erreur, mais ils n’ont pas pu conserver leur position élevée.