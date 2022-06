Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. est nommé président des Philippines

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Marcos, 64 ans, a remporté une victoire écrasante historique lors des élections de mai. Plus de 30 millions de votes ont été exprimés pour lui, faisant de Marcos le premier candidat présidentiel à obtenir la majorité depuis la révolution qui a renversé son père il y a 36 ans. Son élection suggère une préférence continue pour les dirigeants populistes parmi les Philippins – qui ont été gouvernés pendant les six dernières années par le dur à parler Rodrigo Duterte, mieux connu internationalement pour une guerre contre la drogue qui a fait des milliers de morts.

Marcos, connu sous le nom de “Bongbong”, prend ses fonctions avec l’ascendant de l’économie philippine. C’est l’un des pays à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est et de nombreuses restrictions pandémiques ont été levées. Mais l’inflation reste une menace et la médiocrité des infrastructures est un vent contraire à la croissance. Le président doit également équilibrer les relations entre une Chine affirmée, la dynamo économique régionale, et les États-Unis, un allié du traité.