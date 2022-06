Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. a prêté serment en tant que nouveau président des Philippines

Marcos Jr., connu sous le nom de “Bongbong” aux Philippines, a remporté une victoire écrasante lors des élections du 9 mai sur une plate-forme d’unité nationale et une promesse de plus d’emplois, de prix plus bas et de plus d’investissements dans l’agriculture et les infrastructures.

Mais les critiques disent que son ascension au pouvoir a été le point culminant d’une tentative de plusieurs décennies de renommer le nom et l’image de la famille Marcos, plus récemment grâce à une campagne de médias sociaux suralimentée.

Marcos Jr., 64 ans, est le fils et l’homonyme du défunt dictateur Ferdinand Marcos Sr., dont le règne kleptocratique de 21 ans sur le pays de 1965 à 1986 a été marqué par des violations des droits de l’homme, une corruption généralisée et le pillage des caisses de l’État.

L’ancien sénateur et membre du Congrès a prêté serment au Musée national des beaux-arts de la capitale Manille devant le juge en chef de la Cour suprême Alexander Gesmundo, selon l’affilié de CNN, CNN Philippines.

Des groupes d’activistes prévoyaient de protester contre l’inauguration à Manille, appelant à rendre des comptes pour les crimes présumés commis sous la dictature de Marcos Sr., a rapporté CNN Philippines. Mardi, Marcos Jr. a survécu à une tentative ultime de le disqualifier lorsque la Cour suprême s’est prononcée à l’unanimité contre deux requêtes visant à annuler sa candidature pour des infractions fiscales présumées, selon CNN Philippines. Marcos a remporté l’élection avec 31,6 millions de voix, soit 58,77% des suffrages exprimés – une marge jamais vue depuis des décennies – et remplace le président sortant Rodrigo Duterte. Sa colistière, Sara Duterte-Carpio, la fille de l’ancien président, a prêté serment en tant que vice-présidente le 19 juin, et ils serviront jusqu’en 2028. Héritage familial Marcos Jr. avait précédemment demandé au monde de le juger sur ses actions, et non sur le passé de sa famille. Mais sa campagne électorale a été dominée par l’héritage de son père, y compris le slogan “remonter” puisant dans la nostalgie de certains qui voyaient la période sous Marcos Sr. comme une époque dorée pour le pays. Le régime corrompu et brutal de son père aux Philippines a été renforcé par près d’une décennie de loi martiale de 1972 à 1981. Pendant cette période, des dizaines de milliers de personnes ont été emprisonnées, torturées ou tuées pour avoir critiqué le gouvernement, qu’elles soient perçues ou réelles. groupes de défense des droits. La Commission présidentielle sur la bonne gouvernance (PCGG), chargée de récupérer la richesse mal acquise de la famille, estime qu’environ 10 milliards de dollars ont été volés au peuple philippin. La famille Marcos a nié à plusieurs reprises les abus en vertu de la loi martiale et l’utilisation de fonds publics pour son usage personnel. Les militants disent que les Marcos n’ont jamais été tenus pleinement responsables et que les victimes de la loi martiale se battent toujours pour la justice. Les critiques de Marcos Jr. voient son ascension à la présidence comme un blanchiment de l’histoire des Philippines et une tentative de la famille Marcos de réécrire les abus et la corruption commis pendant la dictature de son père. Duterte sortant L’investiture de Marcos Jr. marque la fin d’un mandat de six ans pour Duterte, dont l’héritage sanglant est lié à une répression nationale de la drogue qui a coûté la vie à plus de 6 000 personnes, selon la police. L’administration de Duterte a pris pour cible la société civile et les médias, accusant d’évasion fiscale les médias locaux indépendants qui contestaient les politiques et les affirmations du gouvernement, et arrêtant les rédacteurs en chef. Mardi, la lauréate du prix Nobel de la paix Maria Ressa a déclaré que le gouvernement avait ordonné la fermeture de son agence de presse Rappler. Outspoken Duterte était également connu pour une histoire de remarques désobligeantes, y compris des commentaires misogynes sur les femmes, l’Église catholique et les dirigeants mondiaux. Certains craignent que Marcos Jr. ne poursuive sur la voie de Duterte et que la désinformation obscurcisse davantage la vérité, rendant plus difficile la responsabilisation des personnes au pouvoir. Malgré son bilan en matière de droits de l’homme et la pandémie de Covid-19, qui a aggravé la crise de la faim dans le pays, Duterte est resté extrêmement populaire au niveau national. Les partisans s’attendent à ce que Marcos Jr. et Duterte-Carpio poursuivent la politique de Duterte en matière d’infrastructures et sa “guerre contre la drogue” controversée.