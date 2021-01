Rio Ferdinand pense que Liverpool est «vulnérable» avant son affrontement de haut de la table avec Manchester United.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer se dirige vers Anfield en tant que leader de la ligue et peut avoir six points d’avance sur ses rivaux avec une victoire.

Les Reds n’ont cependant pas perdu un match de championnat à leur domicile de Merseyside depuis plus de trois ans.

Pourtant, l’équipe de Jurgen Klopp a lutté pour la forme récemment, n’ayant remporté aucun de ses trois matchs au cours de la période des fêtes.

Virgil van Dijk et Joe Gomez restent absents pour cause de blessure, ce qui offre à United une plus grande chance de contrarier les chances.

Et Ferdinand a appelé son ancien camp à saisir l’occasion cet après-midi.

Il a déclaré sur Twitter: « Il y a de gros matchs et puis il y a le match de Liverpool …

» #LFC sont vulnérables, Utd a besoin de sentir le sang et de tuer – ce sont les moments dont vous rêvez en tant que joueur d’Utd!