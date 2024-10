Feral File veut diffuser l’art numérique dans les foyers

Feral File, une plateforme en ligne d’art numérique fondée en 2020, s’efforce de diffuser de l’art numérique sélectionné via des téléviseurs intelligents et des appareils mobiles dans les foyers via un nouveau programme d’adhésion.

« Nous espérons favoriser des habitudes d’appréciation de l’art qui permettront un changement culturel où l’art deviendra omniprésent dans la vie des gens – non pas comme un luxe ou quelque chose confiné aux galeries, mais comme un élément naturel de l’environnement personnel », Sean Moss-Pultz, co-auteur de l’étude. -fondé Feral File, a déclaré ARTactualités.

Le niveau d’adhésion gratuit offre l’accès à une fonctionnalité sur Fichiers sauvages application téléchargeable appelée « Daily », qui affiche chaque jour une nouvelle œuvre d’art numérique sélectionnée parmi sa collection de 16 000 œuvres. Les membres peuvent soit visualiser le travail sur leur téléphone, soit lier leur compte à un téléviseur intelligent compatible.

Moyennant un certain prix, il est possible de passer à un abonnement premium et de débloquer l’accès à 45 expositions numériques. « L’expérience est facilement portable, de sorte que les membres peuvent apporter leurs expositions d’art numérique personnalisées avec eux lors de leurs voyages, transformant ainsi les salons, les bureaux et les chambres d’hôtel en environnements immersifs et remplis d’art », indique un communiqué de Feral File.

Moss-Pultz a ajouté que le nouveau programme d’adhésion de la plateforme « est conçu pour aller au-delà des collectionneurs traditionnels et impliquer un public beaucoup plus large ».

« Nous espérons que cela créera un rituel quotidien pour les gens, où vivre avec le grand art deviendra une partie intégrante de la vie quotidienne – quelque chose qui, à mon avis, est encore incroyablement sous-estimé », a-t-il déclaré. « Feral File est unique dans son approche. Nous avons collaboré avec des institutions de classe mondiale comme le MoMA et travaillé avec plus de 200 artistes de renom, dont Refik Anadol, Yoko Ono et Lu Yang, dans le cadre d’expositions couvrant des pratiques telles que les logiciels génératifs, l’art de l’IA, l’art du jeu vidéo et la sculpture 3D.

Pour célébrer le lancement de la plateforme d’adhésion, Feral File organise l’exposition « Patterns of Flow » avec NEORT++ à Tokyo (une autre plateforme d’art numérique) en collaboration avec des magazines en ligne Clic droit Enregistrer et MAGAZINE DE MASSAGES. Il comprend des œuvres numériques de dix artistes japonais, dont Shunsuke Takawo, Satoshi Aizawa et Saeko Ehara, qui ont utilisé le code comme support de création. Organisée par Yusuke Shono et Alex Estorick, « l’exposition s’inspire du pionnier de l’art informatique Hiroshi Kawano et explore les possibilités dynamiques de l’art génératif », a déclaré Feral File.