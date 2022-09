Fera avancer le football indien avec toutes les parties prenantes impliquées : Kalyan Chaubey

Le président nouvellement élu de la Fédération indienne de football, Kalyan Chaubey, a déclaré qu’il “s’engagera avec toutes les parties prenantes pour prendre Football indien en avant ensemble.” Chaubey a déclaré aux médias au siège du football indien, Football House, après avoir été élu vendredi nouveau président de l’AIFF.

“Au début, nous travaillerons sur un plan à court terme, puis nous nous réunirons à Kolkata plus tard ce mois-ci”, a-t-il informé. “Nous avons combattu ensemble devant la Cour suprême au cours des 19 derniers mois, et cela a demandé beaucoup de temps, d’efforts et de ressources à tout le monde pour atteindre ce stade”, a-t-il ajouté.

Alors que Chaubey a été élu président, NA Haris et Kipa Ajay ont été élus respectivement vice-président et trésorier, ainsi que 20 membres du comité exécutif (14 des associations d’État et 6 anciens joueurs éminents cooptés).

“Je veux impliquer tous les footballeurs éminents pour travailler sur les différents défis auxquels le football indien est confronté aujourd’hui et réaliser les rêves des États respectifs. Après 100 jours, nous prévoyons de dévoiler la feuille de route du football indien et de passer à l’étape suivante », a-t-il déclaré.

Après avoir été élu président, Chaubey a également révélé qu’il avait reçu un appel du président de la FIFA, Gianni Infantino.

“J’ai reçu un appel du président de la FIFA. Il voulait me rencontrer à Zurich ou à Doha plus tard cette année. Je l’ai informé de l’importance des prochains jours. Nous avons la Coupe du Monde Féminine U17 de la FIFA, Inde 2022 le mois prochain, et lui avons dit que nous devions discuter entre nous de la manière dont nous prévoyons de faire avancer les choses. Nous lui présenterons ensuite nos plans en détail », a déclaré Chaubey.

“Le président de la FIFA m’a également dit qu’il était impressionné par l’intérêt de notre honorable Premier ministre pour le football indien et par le soutien que Shri Narendra Modi-ji a apporté à ce sport.”

« Nous prévoyons d’atteindre diverses écoles pour étendre notre portée au niveau local. Par conséquent, nous aurons également des discussions détaillées avec Sri Anurag Thakur ji (ministre d’État chargé du ministère de la Jeunesse et des Sports et ministre de l’Information et de la Radiodiffusion), Shri Dharmendra Pradhan-ji et le ministère du DRH.

Le président de l’AIFF a également parlé de son rival aux élections, l’ancien footballeur indien Bhaichung Bhutia, affirmant que ses opinions sont également les bienvenues dans les efforts visant à faire avancer le football indien. “La contribution de Bhaichung au football indien ne peut jamais être oubliée. J’accueillerai certainement son point de vue et je prendrai en considération les points de vue de chacun.

