Fenwick se venge en grande partie de la forêt d’Oak Park-River – Shaw Local

RIVER GROVE – Pour quatre joueurs de football de Fenwick résidant à Oak Park – OL/DL David Blake, RB/LB Luke D’Alise, QB Marek Hill et WR/DB Elijah Romeus, défaite 35-7 de l’année dernière face à Crosstown leurs rivaux Oak Park et River Forest High School ne leur convenaient pas très bien.

Samedi après-midi, devant une foule debout au Triton College de River Grove, ils ont pris leur revanche alors que les Friars se sont retirés en seconde période pour vaincre les Huskies 34-13.

«C’est génial», a déclaré Hill, qui a complété 21 passes sur 35 pour 201 verges et un touché. « Nous avons tous les quatre parlé toute la semaine de l’importance de ce match, et nous y sommes allés en équipe, avons exécuté et obtenu le résultat que nous souhaitions. »

Fenwick (1-0) a reçu un énorme cadeau pour commencer le match alors que l’OPRF (0-1) n’a pas réussi à couvrir le coup d’envoi d’ouverture et Romeus a bondi sur le ballon libre sur la ligne des 10 verges des Huskies. Les Frères ont encaissé lorsque D’Alise a marqué au 4e et un but d’un mètre. Mais Nate Marshall a été stoppé sur la conversion à deux points.

« C’est difficile de commencer avec une grosse erreur », a déclaré l’entraîneur de l’OPRF, John Hoerster. « Nous les avons repérés en gros à sept points et contre une équipe comme Fenwick, cela va vous rendre la vie vraiment difficile. »

Cependant, les Huskies ont fait preuve de courage et ont immédiatement répondu en parcourant 80 verges en sept jeux pour prendre les devants. L’éclatement de 41 verges de Sam Gray a aidé à établir un touché de 14 verges par le quart-arrière de deuxième année de l’OPRF Johnny Nelson (14 sur 26, 118 verges par la passe ; six courses, 37 verges au sol), faisant ses débuts universitaires.

«Johnny a eu un excellent camp», a déclaré Hoerster à propos de Nelson, qui a remporté le poste de titulaire devant le junior Owen Watson. « Il apporte beaucoup avec ses qualités athlétiques, sa taille et sa force, et son jeu de passes a évolué. Il a fait un excellent travail. »

À la fin du premier quart, Fenwick a utilisé une séquence de 12 jeux et 67 verges qui s’est poursuivie jusqu’au deuxième quart pour reprendre l’avantage. D’Alise (22 courses, 94 yards) a encore une fois fait les honneurs du score, cette fois en entrant à trois mètres, et Hill a trouvé Marshall pour la conversion en deux points pour donner aux Friars un avantage de 14-7 avec 10 :15 à jouer. dans la moitié.

L’OPRF a reculé à un point alors que Watson, remplaçant Nelson blessé, a frappé Khalil Nichols hors du champ arrière pour un touché de 9 verges. Mais Tommy Thies a bloqué la tentative de point supplémentaire d’Eric Guerrier pour maintenir l’avance de Fenwick, qui était de 14-13 à la mi-temps.

Après avoir arrêté Fenwick lors de descentes à l’intérieur du territoire des Frères au début du troisième quart-temps, l’OPRF a eu une occasion en or de prendre le contrôle. Mais l’offensive des Huskies n’a pas pu déplacer le ballon et a dû dégager.

Ensuite, le joueur de ligne défensive de Fenwick, Aiden Burns, a effectué un jeu qui a changé l’élan sur la possession suivante de l’OPRF, limogeant et dépouillant Watson du ballon, qui a été récupéré par Timmy Mulcahy à l’OPRF 27. Cinq jeux plus tard, Ninos Ameer a trouvé la maison à 9 mètres de donner aux Frères une avance de 21-13 à 4:34 du troisième quart.

Le junior de l’OPRF, Matt Winkelhake, a intercepté Hill dans la zone des buts pour donner une brève étincelle aux Huskies alors que Nelson revenait et complétait trois passes consécutives à Mykah Riley. OPRF a obtenu un 4e et un 3 du Fenwick 23 au début du quatrième quart-temps, mais Nichols a été stoppé net, ce qui a entraîné un turnover sur les downs.

«J’aime la façon dont nos enfants se sont battus», a déclaré Hoerster à propos des Huskies, qui ne comptent que cinq joueurs réguliers de retour la saison dernière. « Ils apprennent et grandissent. C’est un groupe formidable et je pense que tout ira bien pour nous. Vous voulez rester ensemble et rester positif, mais en fin de compte, nous avons commis trop d’erreurs.

Les Friars ont parcouru 78 verges en 9 jeux pour créer une marge de manœuvre alors que Hill trouvait TJ Smith pour une passe de touché de 24 verges. Nichols a bloqué le PAT de Noah Sur, mais Fenwick avait une avance de 27-13 avec 8 :50 à jouer.

Puis, après avoir arrêté OPRF deux fois de plus lors des downs, la escapade de 26 verges de D’Alise a organisé son troisième touché (un mètre) qui a scellé les choses avec 1:36 à jouer.

« Luke a eu un jeu de monstre absolu », a déclaré Hill. « Il était le joueur du match à mon avis. Il fait juste des jeux.

« Je pensais que nous étions sortis avec beaucoup plus d’émotion et d’énergie », a déclaré l’entraîneur de Fenwick, Matt Battaglia. « Je suis fier de la façon dont ils ont continué à se battre et de leur grande volonté de gagner. Mais nous avons encore beaucoup de choses à nettoyer.

La prochaine étape pour Fenwick est un road trip à St. Ignatius le 1er septembre. Le Wolfpack a battu les Friars la saison dernière pour le titre de la Chicago Catholic League/East Suburban Catholic Conference White Division la saison dernière sur un scintillement de puces dans les dernières minutes.

«Je me souviens trop bien de ce match», a déclaré D’Alise. « Nous allons travailler dur cette semaine et voir si nous pouvons avoir de meilleures sensations cette fois. »

L’OPRF disputera son match d’ouverture à domicile contre Lake Park le 1er septembre. C’est aussi le soir où les Huskies retireront le maillot n°21 de Dallis Flowers. Flowers est honoré pour son parcours unique dans la NFL, qui comprenait des arrêts dans quatre collèges différents, faisant des Colts d’Indianapolis un agent libre non repêché l’année dernière et étant nommé dans l’équipe All-Rookie de la Pro Football Writers of America Association. revenant.

« Cette défaite fait mal, mais si vous regardez la situation dans son ensemble et pourquoi vous entraînez, c’est que vous espérez avoir une influence positive sur la vie de vos joueurs », a déclaré Hoerster. « Voir un enfant comme Dallis revenir et être enthousiasmé par le retrait de son maillot, je suis fier de lui. »