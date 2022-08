Fenwick cherche un remplaçant au quart-arrière après les diplômes de Kaden Cobb – Shaw Local

Pour la première fois en trois ans, Fenwick aura un nouveau leader à son poste le plus important.

Les Frères tenteront de remplacer le quart-arrière partant de trois ans Kaden Cobb, qui a aidé Fenwick à remporter son premier titre d’État dans l’histoire du programme l’automne dernier et a battu des records scolaires dans le processus.

Alors que le senior EJ Hosty et le junior Marek Hill se concentrent sur le remplacement de Cobb, ils ont également apprécié le processus de développement d’une attaque qui mettra en vedette de nouveaux visages sur le terrain.

“C’était marrant. Nous avons essayé de travailler sur les jeux en équipe », a déclaré Hosty. “Nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent.”

Cobb, qui joue maintenant à l’université de Ball State, était une présence constante pour Fenwick depuis qu’il a repris le rôle de quart-arrière en deuxième année. Le joueur de l’année 2021 Suburban Life a battu le record du programme avec 30 passes de touché la saison dernière et a lancé trois touchés et s’est précipité pour un autre lors de la victoire 34-15 des Friars sur Kankakee pour le titre d’État de classe 5A.

Hosty a gagné de l’action la saison dernière et a lancé pour 173 verges avec un touché et trois interceptions.

L’entraîneur de Fenwick, Matt Battaglia, sait que Hosty et Hill sont vifs mentalement, ont de bons bras et peuvent se déplacer plus rapidement que ne le suggèrent leurs grandes silhouettes. Maintenant, il s’agit simplement de tirer le meilleur parti des clichés d’entraînement qu’ils obtiennent.

“Maintenant, c’est juste la façon dont l’aspect mental se traduit sur le terrain”, a déclaré Battaglia. “C’est juste pour les laisser rivaliser.”

Hosty et Hill ont un casting de nouveaux joueurs avec qui travailler car la plupart des leaders statistiques offensifs de la saison dernière ont obtenu leur diplôme. Fenwick remplace sept partants en attaque.

Les frères ont participé à un 7 contre 7 à Brother Rice le 13 juillet avec un livre de jeu limité. Cela n’a pas empêché les deux quarts d’essayer d’aider leurs coéquipiers en effectuant des lancers afin qu’ils puissent apprendre le livre de jeu plus rapidement.

“Vous devez travailler un peu plus dur pour obtenir les mêmes résultats”, a déclaré Hill. “C’est bon.”

Hosty et Hill ont apprécié la compétition. Ils essaient de se surpasser dans tout ce qu’ils font, qu’il s’agisse de perfectionner un itinéraire avec un receveur ou de dépasser l’autre pendant les échauffements.

Alors qu’ils essaient de se surpasser pour la position de départ, ils savent à quel point leur leadership est important sur et en dehors du terrain pour aider une équipe en transition.

“Nous essayons tous les deux d’apprendre l’équipe, d’être un entraîneur pour les jeunes”, a déclaré Hill. “A la fin de la journée, l’un de nous va jouer et nous serons tous les deux prêts à partir.”