Est-ce la fin de l’expérience de la célébrité-haute couture? Il s’avère que même Rihanna ne peut pas faire quelque chose: vendre des vêtements de haute couture pendant une pandémie. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, le groupe de luxe français, a annoncé la maison de couture Fenty en grande pompe en 2019. Mais aujourd’hui, ils ont révélé qu’avec Rihanna, ils avaient «pris conjointement la décision de suspendre l’activité prêt-à-porter , basé en Europe, en attendant de meilleures conditions. » Traduit, cela signifie que la branche mode de luxe de l’empire Fenty, qui comprend la ligne de lingerie Savage X Fenty et Fenty cosmétiques et soins de la peau, ne produira plus de collections, même si elle n’est pas officiellement fermée, et Rihanna reste une partie de LVMH . Des discussions sont actuellement en cours avec les collaborateurs de la marque sur leur avenir, même si Bastien Renard, directeur général du label, reste en place. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Vêtements pour femmes au quotidien.

Bien qu’elle intervienne dans la foulée d’une levée de fonds réussie de 115 millions de dollars pour Savage X Fenty by L Catterton, la société de capital-investissement liée à LVMH, la suspension du prêt-à-porter Fenty est un rare échec pour le plus grand luxe du monde. groupe, qui possède également Louis Vuitton, Dior et Céline. C’est également le rare faux pas de l’un des polymathes de célébrités les plus efficaces au monde: un reflet à la fois de la réaction tiède du marché aux collections Fenty, ainsi que de l’impact plus large de la pandémie sur le secteur du luxe. Et c’est un rappel que ce n’est pas parce que quelqu’un a un énorme succès culturel et un goût indéniable qu’il fera de superbes vêtements originaux.

Seule la deuxième maison de mode de luxe que LVMH a tenté de construire à partir de zéro (la première était Christian Lacroix, que LVMH a ouvert en 1987 et vendue en 2005), Fenty a été initialement présentée comme l’incursion du groupe dans le futur: une nouvelle marque, dirigée par un Femme noire avec beaucoup de style et d’influence populaire, mais sans formation formelle en design à l’ancienne, qui éviterait le système calcifié des défilés pour des descentes régulières et se concentrerait sur la vente et la communication numériques directes aux consommateurs. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Beaucoup. Démarrer une nouvelle maison de mode de luxe à partir de zéro est extrêmement coûteux pour tout investisseur et prend généralement du temps. Mais 2020 a été la pire année pour le secteur du luxe de l’histoire. Alors que LVMH, le plus grand groupe de luxe en termes de ventes, a enregistré un rebond des ventes ces derniers mois, largement alimenté par les consommateurs chinois, les verrouillages continuent de provoquer des perturbations continues et de freiner les bénéfices du groupe. LVMH a déclaré le mois dernier que son bénéfice en 2020 était de 4,7 milliards d’euros, en baisse d’environ un tiers par rapport à 2019.