Fentanyl Road : comment une drogue mortelle passe de la Chine au Mexique, se retrouve aux États-Unis

Le DOJ a annoncé la semaine dernière les premières poursuites contre des entreprises chimiques et des ressortissants chinois pour trafic de précurseurs chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl.

L’administrateur de la DEA, Anne Milgram, a déclaré à propos de l’accusation: « Ces entreprises et ces individus auraient sciemment fourni aux trafiquants de drogue aux États-Unis et au Mexique les ingrédients et le savoir-faire scientifique nécessaires à la fabrication de fentanyl. »

Les États-Unis ont enregistré près de 100 000 surdoses mortelles de fentanyl – un puissant opioïde 50 fois plus puissant que l’héroïne – en un peu plus d’un an. Bien que la substance se trouve généralement dans les rues de presque toutes les villes américaines, mélangée à de l’héroïne et à l’intérieur de pilules contrefaites d’Oxycontin et de Xanax, le fentanyl est produit loin des États-Unis.

LA CHINE CRITIQUE LES SANCTIONS AMÉRICAINES CONTRE LE COMMERCE DE FENTANYL ET DIT QU’ELLES « MINENT » LES RELATIONS WASHINGTON-PÉKIN : RAPPORT

Il s’agit d’une feuille de route étape par étape détaillant l’itinéraire du fentanyl des usines basées en Chine vers les rues des États-Unis, suite à l’augmentation des prix et des revenus, en partant d’un seul précurseur évalué à 200 $ en Chine à plus d’un million de dollars en revenus dans les rues des États-Unis

Wuhan, Chine

La commande provient de Sinaloa, au Mexique, via un groupe de discussion privé Telegram. De l’autre côté de l’application de messagerie se trouve un employé d’une entreprise chinoise basée à Wuhan, qui déclare vendre « des produits chimiques pour les services de nettoyage industriel », selon une récente étude publiée par le groupe de réflexion sur le risque de criminalité financière Elliptic.

L’offre consiste à expédier un kilogramme d’un seul précurseur appelé 4-pipéridone, un produit chimique dont la seule utilisation est de fabriquer du fentanyl.

« Le reste des précurseurs peut être facilement trouvé ou obtenu au Mexique ou n’importe où aux États-Unis. L’important est la pipéridone », a déclaré un haut responsable du cartel de Sinaloa à Fox News Digital.

Le prix investi par kilogramme à ce stade est de 200 $.

Mazatlán, Mexique

Les précurseurs et le fentanyl prêt à l’emploi sont expédiés via deux ports mexicains de l’océan Pacifique : Lazaro Cardenas à Michoacan, fortement contrôlé par l’impitoyable Jalisco New Generation Cartel (CJNG pour son acronyme espagnol), et le port de Mazatlan à Sinaloa, contrôlé par l’éponyme cartel.

Les précurseurs sont transportés par des navires commerciaux de la Chine au Mexique parmi des centaines de milliers d’autres produits importés, ce qui rend presque impossible pour les autorités mexicaines de trouver des produits illégaux cachés dans les conteneurs, selon Manelich Castilla, ancien commissaire de la police fédérale du Mexique.

LE CARTEL DE SINALOA EXPORTE DES « CUISINES » DE FENTANYL DU MEXIQUE VERS LA COLOMBIE AU CŒUR DE LA RÉPRESSION INTERNATIONALE

« Pour transporter du fentanyl, vous n’avez pas besoin de grosses expéditions. Maintenant, vous pouvez cacher une charge très rentable à l’intérieur d’un conteneur de remorque, et ce serait presque impossible à trouver », a déclaré Castilla à Fox News Digital.

Une fois sur le sol mexicain, les précurseurs sont transportés dans de petits laboratoires temporaires installés dans des appartements résidentiels de luxe à Culiacan, la capitale du Sinaloa et berceau du cartel.

« Ici, vous n’avez besoin que de quelques heures pour fabriquer plus de 100 000 comprimés de fentanyl », a déclaré l’agent du cartel.

Les produits les plus populaires du cartel de Sinaloa sont les pilules « M30 » contrefaites, de petites pilules de fentanyl de couleur bleue conçues pour ressembler à des pilules d’Oxycontin.

Le coût de production de ces pilules est d’environ 0,50 $ et sont vendus individuellement aux États-Unis pour environ 5 à 15 $.

À ce stade, un kilogramme de pilules de fentanyl déjà pressées s’élève à plus de 3 500 $.

San Diego, Californie

Une fois que le fentanyl est transformé en pilules ou mélangé à des briques d’héroïne, le produit est emballé pour être transporté vers les villes situées le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis dans des camions de fret. Les expéditions du cartel de Sinaloa fonctionnent comme un pool d’investisseurs, transportant différents produits pour différents trafiquants de drogue au sein de la même organisation, selon l’agent du cartel.

« Un camion plein transporte de la drogue de différentes personnes. Chacun de nous paie un montant, en fonction de la quantité. C’est généralement 1 500 dollars par kilogramme, mais cela inclut les pots-de-vin versés aux autorités mexicaines pour passer les points de contrôle et [elsewhere] », a déclaré l’agent.

Depuis une ville frontalière mexicaine comme Tijuana ou Ciudad Juarez (en face d’El Paso, au Texas), le fentanyl traverse la frontière à bord de véhicules privés via un point d’entrée régulier.

« Nous payons environ 500 dollars par trajet à chaque mule, mais une grande partie du produit tient sur leur voiture. Nous fournissons la voiture et nous leur indiquons où décharger de l’autre côté de la frontière », a déclaré le membre du cartel.

Le CBP a saisi plus de 17 000 livres de fentanyl d’octobre 2022 à avril 2023, contre environ 6 600 livres d’octobre 2021 à avril 2022, selon les chiffres officiels .

Le prix à ce stade grimpe à environ 25 000 $ le kilogramme.

La ville de New York

La grande flambée des prix se produit dans ce que les autorités américaines appellent « les moulins », de petites maisons ou des appartements installés dans des villes de banlieue loin de l’endroit où la drogue sera finalement vendue dans les rues, selon les autorités américaines .

C’est là que les pilules sont emballées en plus petites quantités ou que l’héroïne mélangée au fentanyl est mélangée à d’autres substances à des fins lucratives.

« Au moment où les pilules atteignent les revendeurs locaux, nous n’avons aucun contrôle. Ils nous achètent les produits en gros, et ils les coupent avec ce qu’ils peuvent ou veulent, puis ils en font leur part », a déclaré l’agent.

A partir de ces « moulins », les petits paquets individuels de pilules ou d’héroïne sont distribués petit à petit vers les plus gros hubs, des villes comme New York, Chicago, Los Angeles, Portland ou d’autres grandes villes. La drogue commence à arriver dans les rues et est vendue au prix de détail.

Le prix final à ce stade est supérieur à 1 million de dollars.