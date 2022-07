Fentanyl du gouvernement ? Une expérience à Vancouver vise à arrêter les surdoses

Elle a donc commencé à fournir un substitut aux drogues illicites, d’abord le Dilaudid, puis les patchs de fentanyl et, maintenant, les gélules de fentanyl. Son projet achète le fentanyl à un fabricant de produits pharmaceutiques et une pharmacie locale le prépare avec du dextrose et de la caféine comme tampons. Les pilules sont vendues à 10 $ la dose, au prix correspondant exactement au tarif de la rue.

Le Dr Sutherland rédige une ordonnance pour le médicament et les patients l’achètent; s’ils ne peuvent pas payer, le programme couvre les frais.

Lorsque les infirmières inscrivent de nouveaux participants au programme, elles augmentent la dose au fil des jours pour trouver exactement ce dont les patients ont besoin pour remplacer ce qu’ils utilisent dans la rue. Les participants utilisent les médicaments sous surveillance dans un premier temps, pour s’assurer qu’ils ont la quantité nécessaire pour éviter le sevrage (et pas plus, afin qu’il n’y ait aucun risque qu’ils vendent l’excédent dans la rue). Ensuite, ils peuvent emporter les médicaments hors site pour les utiliser.

Des produits pharmaceutiques puissants aux synthétiques fabriqués illégalement, les opioïdes alimentent une crise mortelle de la drogue en Amérique.

Chris consomme quotidiennement des drogues illicites depuis son adolescence. Il reçoit chaque jour 30 000 microgrammes de fentanyl au dispensaire. C’est bien plus que ce qui tuerait un non-utilisateur – un médecin prescrirait généralement environ 50 microgrammes temporairement pour gérer la douleur – mais, après des années d’utilisation, c’est ce dont Chris a besoin pour ressentir une rapide euphorie et empêcher le sevrage. Il a dit qu’il espérait retourner au travail bientôt et qu’il commencerait ensuite à acheter dans le cadre du programme, comme il fréquenterait un magasin d’alcools.

Le Dr Sutherland s’attend à ce que des patients comme Chris réduisent progressivement la quantité qu’ils consomment, car ils ne s’inquiètent pas de la façon dont ils marqueront le prochain coup pour éviter l’agonie du sevrage – être «drogué» – à distance.

Lisa James personnifie les avantages attendus de programmes comme celui-ci. Mme James, qui a 53 ans, a passé 18 ans accro à l’héroïne. Pour les huit premiers, chaque jour commençait le même cycle sinistre : elle sortait le matin et volait dans les magasins, puis passait la marchandise à son petit ami, qui la revendait et utilisait l’argent pour acheter de l’héroïne. Il l’apporterait à la maison, où elle l’attendait anxieusement, déjà nauséeuse et nerveuse à cause du mal de la drogue.