“Fenêtre d’opportunité” pour mettre fin à l’impasse du Brexit sur la frontière irlandaise, selon Dublin

Le vice-Premier ministre irlandais a déclaré qu’il existait une “fenêtre d’opportunité” pour résoudre le différend sur la frontière post-Brexit dans les prochaines semaines.

Leo Varadkar a déclaré que le protocole d’Irlande du Nord régissant les arrangements à la frontière avec la République était peut-être «trop strict» et a déclaré qu’il y avait «plus de flexibilité pour certains changements».

Son évaluation optimiste est intervenue alors que les responsables britanniques reprenaient les discussions techniques sur la question par liaison vidéo avec la Commission européenne pour la première fois depuis février, et le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly se préparait à accueillir son homologue irlandais Simon Coveney pour des entretiens lors d’un dîner à Londres.

Une échéance cruciale dans le processus approche à grands pas le 28 octobre, lorsque le gouvernement britannique doit convoquer une nouvelle élection à l’assemblée décentralisée de Stormont, à moins que le syndicaliste DUP ne renonce à son veto sur la formation d’un exécutif.

Ces derniers jours ont été témoins d’un assouplissement du langage des deux côtés du différend, le nouveau ministre d’Irlande du Nord et eurosceptique extrémiste Steve Baker s’excusant d’avoir sapé la confiance par ses commentaires lors des querelles du Brexit.

S’exprimant à Dublin jeudi, Tanaiste M. Varadkar a déclaré: “Il y a maintenant une fenêtre d’opportunité au cours des deux prochaines semaines pour voir si nous pouvons parvenir à un accord sur le protocole.

“Ce serait très bénéfique pour l’Irlande et l’Irlande du Nord, car cela nous permettrait de mettre l’exécutif en place et de fonctionner, et pourrait également être utile pour la Grande-Bretagne en termes économiques.”

Mais Liz Truss reste déterminée à faire adopter un projet de loi visant à déchirer le protocole d’Irlande du Nord convenu par Boris Johnson, qui régit les dispositions relatives à la frontière avec la République et fait partie de l’accord de retrait de l’UE, malgré les avertissements selon lesquels elle risque de déclencher une guerre commerciale. avec l’UE.

L’indépendant comprend que le secrétaire d’Irlande du Nord Chris Heaton-Harris a souligné l’importance de la date limite du 28 octobre lorsqu’il a rencontré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de sa visite à Londres pour les funérailles de la reine le mois dernier.

Il est entendu qu’il a exprimé ses inquiétudes quant à l’impact déstabilisateur si le Sinn Fein, qui est devenu le plus grand parti des élections de mai, refusait de participer à tout nouveau scrutin et à la concurrence probable entre les partis unionistes pour être vus adopter une ligne dure sur le protocole auquel ils s’opposent.

Heaton-Harris a déclaré cette semaine qu’il était “déterminé à 100%” à respecter l’obligation légale de déclencher des élections dans les 12 semaines suivant l’expiration du délai, bien qu’il soit clair que des voies politiques lui restent ouvertes pour retarder le déménagement.

M. Coveney a salué mercredi la décision du gouvernement britannique de s’engager “sérieusement” dans les efforts pour sortir de l’impasse, affirmant que “la musique d’ambiance a fondamentalement changé”.

Et M. Varadkar a reconnu aujourd’hui que le protocole tel qu’il avait été conçu à l’origine était un « peu trop strict » en ce qui concerne les mouvements transfrontaliers.

Les unionistes se sont plaints que l’accord conclu par M. Johnson crée effectivement une frontière douanière entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne continentale, introduisant des formalités administratives et des retards coûteux.

M. Varadkar a déclaré: «Nous ne devons pas oublier que le protocole fonctionne. Il a été conçu pour empêcher une frontière dure entre le nord et le sud, et il n’y a pas de frontière dure entre le nord et le sud.

«Il a été conçu pour protéger l’intégrité du marché unique et il l’a fait, et l’économie de l’Irlande du Nord surpasse économiquement le reste du Royaume-Uni.

«Mais une chose que je concéderais, c’est que peut-être le protocole, tel qu’il a été conçu à l’origine, était un peu trop strict.

« Le protocole n’a pas été entièrement mis en œuvre et pourtant il fonctionne toujours. Je pense que cela démontre qu’il y a de la place pour plus de flexibilité pour certains changements qui, espérons-le, le rendraient acceptable pour toutes les parties.