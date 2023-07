Fenêtre de transfert ISL: le Chennaiyin FC signe les défenseurs Ankit Mukherjee, Bijay Chhetri

Le Chennaiyin FC a engagé les défenseurs Ankit Mukherjee et Bijay Chhetri dans le cadre de contrats pluriannuels pour renforcer leur défense avant la prochaine saison de la Super League indienne.

Mukherjee, qui joue à l’arrière droit, a marqué un but en 38 matches avec l’ISL, rejoint le CFC en provenance du East Bengal FC.

L’expérience du joueur de 26 ans et sa capacité à bien lire le jeu joueront un rôle crucial pour apporter de la stabilité à la défense.

« Je suis vraiment heureux et excité de rejoindre les deux fois champions de l’ISL. Chennai a des fans passionnés et j’ai hâte de revêtir le maillot du Chennaiyin FC et de jouer devant eux », a déclaré Ankit Mukherjee dans un communiqué.

Originaire de Manipur, Bijay Chhetri, 21 ans, s’est vu confier son important contrat ISL par le Chennaiyin FC.

Le défenseur central prometteur a déjà joué pour le club local du Chennai City FC, faisant preuve de capacités défensives et d’un sang-froid exceptionnels.

« Je suis très heureux et excité de faire partie de la famille du Chennayin FC et j’ai hâte d’aider le club », a déclaré Chhetri.

