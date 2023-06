Fenêtre de transfert en direct 21 juin: Neymar pêche pour le retour à Barcelone, Arsenal s’apprête à signer le record de Declan Rice

En savoir plus

contrat actuel, il y aura certainement des feux d’artifice.

Une autre grande nouvelle concerne Harry Kane qui aurait finalement décidé de quitter Tottenham Hotspur au milieu de l’intérêt de Manchester United, mais tout accord potentiel pourrait coûter aux Red Devils plus de 100 millions de livres sterling, même si le capitaine anglais n’a plus qu’un an sur son actuel. accord.

L’offre de 90 millions de livres sterling d’Arsenal pour Declan Rice a été rejetée par West Ham United, qui attendrait une offre de 100 millions de livres sterling qui ferait du milieu de terrain la signature record des Gunners. Ils mènent également la course pour signer Kai Havertz de Chelsea après que les Bleus ont confirmé la signature de Christopher Nkunku mardi.

De plus, N’Golo Kante a signé un contrat massif avec le club saoudien d’Al-Ittihad, le Français devrait rejoindre son compatriote Karim Benzema.

Les clubs saoudiens ont également approché l’ailier de Chelsea Callum Hudson Odoi, qui était prêté au Bayer Leverkusen, tandis que l’Inter Milan a rejeté une approche de 15 millions d’euros pour Marcelo Brozovic.

Ailleurs, l’attaquant de la Juventus Angel di Maria, qui a remporté la Coupe du monde avec l’Argentine, devrait quitter le club et rejoindre son ancien club d’enfance Benfica, tandis que les Bianconeri devraient signer l’attaquant prêté Arkadiusz Milik de l’Olympique de Marseille. Transfert permanent pour 6 millions d’euros de frais garantis.