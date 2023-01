Fenêtre de transfert de janvier : toutes les transactions conclues jusqu’à présent en Premier League

Cette fenêtre de transfert de janvier s’annonce chargée, les équipes cherchant à renforcer leurs rangs au cours de ce qui s’annonce comme la saison la plus encombrée de tous les temps.

Janvier est censé représenter la moitié de la saison, mais à cause de la Coupe du monde, la plupart des clubs ont terminé 2022 à seulement 16 matchs de la campagne. Les coupes nationales et l’Europe rendent celle-ci particulièrement serrée avec très peu de semaines libres dans le calendrier – et de nombreux clubs ont rappelé des stars à mi-parcours en préparation de la seconde moitié de leur saison.

Passons en revue tous les accords conclus jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, chaque accord conclu de la fenêtre de transfert de janvier en Premier League

Arsenal

Arsenal n’a pas encore mené d’affaires pendant la fenêtre de transfert d’hiver 2022.

Aston Villa

Dans

Aaron Ramsey (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Rappel de prêt de Norwich City)

Bornemouth

Bournemouth n’a encore mené aucune affaire pendant la fenêtre de transfert d’hiver 2022.

Brentford

Dans

Byron Wilson (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Coventry)

Conor Mc Manus (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Bray Wanderers)

Fin Stevens (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Rappel de prêt de Swansea City)

Mads Bech (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Rappel de prêt de Nice)

Beaux Booth (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Dorking)

En dehors

Myles Peart-Harris (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Prêt prolongé chez Forest Green Rovers)

Brighton et Hove Albion

Dans

Facundo Buonanotte (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Rosaire Central)

Chelsea

Dans

David Fofana (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Moule)

Palais de cristal

En dehors

Killian Phillips (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Shrewsbury, prêt)

Everton

Dans

Ellis Sims (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Rappel de prêt)

En dehors

Salomon Rondon (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Libéré)

Fulham

Fulham n’a pas encore mené d’affaires pendant la fenêtre de transfert d’hiver 2022.

Leeds United

Dans

Max Wober (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Red Bull Salzbourg)

La ville de Leicester

Leicester City n’a pas encore mené d’affaires pendant la fenêtre de transfert d’hiver 2022.

Liverpool

Dans

Cody Gakpo (s’ouvre dans un nouvel onglet) (PSV)

Manchester City

Manchester City n’a pas encore mené d’affaires pendant la fenêtre de transfert d’hiver 2022.

Manchester United

En dehors

Martin Dubravka (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Rappel de prêt à Newcastle United)

Newcastle United

Dans

Amadou Diallo (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Libérer)

Garang Kuol (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Mariniers de la côte centrale)

Martin Dubravka (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Rappel de prêt de Manchester United)

Forêt de Nottingham

Dans

Gustave Scarpa (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Palmeiras)

En dehors

Loïc Bade (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Rappel de prêt de Rennes)

Southampton

Southampton n’a encore mené aucune activité pendant le mercato d’hiver 2022.

Tottenham Hotspur

Tottenham n’a encore rien fait pendant le mercato d’hiver 2022.

West Ham United

Dans

Luizao (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Sao Paulo)

Les vagabonds de Wolverhampton

Dans

Matheus Cunha (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Atlético Madrid, prêt)

Joe Jeune (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Rappel de prêt de Dartford)

Louie Moulden (Rappel de prêt de Solihull Moors)

Théo Corbeanu (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Rappel de prêt de Blackpool)

Christian Marques (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Rappel de prêt de Forest Green Rovers)

Lewis Richard (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Rappel de prêt de Harrogate Town)

En dehors

Léo Bonatini (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Libéré)