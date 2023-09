Fenêtre de transfert de Fulham : Mitrovic parti et Palhinha a presque suivi – Silva prolongera-t-il son séjour ?

Au milieu de cette longue et douloureuse fenêtre de transfert pour Fulham, le club a été confronté à la perspective de perdre l’attaquant vedette Aleksandar Mitrovic et le manager Marco Silva au profit de l’Arabie saoudite.

C’était un cauchemar qui aurait pu empirer. Willian s’est vu proposer une méga offre salariale de la part d’Al Shabab, malgré la signature d’un nouvel accord à Craven Cottage quelques jours plus tôt, mais Fulham a résisté à toute décision.

L’équipe n’était pas à l’abri des spéculations et Tim Ream, le défenseur américain de 36 ans et buteur lors de la défaite 5-1 à l’extérieur contre Manchester City samedi, a donné un aperçu de certaines de leurs réflexions à l’époque, s’exprimant dans son discours. podcast, The American Dream, la semaine dernière.

« Si (Mitrovic) s’en va, est-ce que cela va être un problème pour nous ? » il a dit. « À court terme : ouais, peut-être. A-t-il été un élément important de l’équipe ? On ne peut le nier. Mais aucun joueur d’un club ne devrait être plus grand que le club. La conversation entre plusieurs d’entre nous a établi qu’il était plus important que le manager reste, si nous devions choisir entre les deux.



Aucun remplaçant direct pour Mitrovic n’est arrivé (Photo : Steve Bardens/Getty Images)

Le succès de Fulham l’année dernière a déjoué les attentes – et le recrutement en était l’épine dorsale. Des joueurs comme Joao Palhinha et Bernd Leno ont élevé l’équipe. Mais on ne peut échapper à la valeur de Silva. Il met fin aux années yo-yo sur le terrain et son projet attire les joueurs au Cottage.

À l’approche de cette fenêtre, Silva avait refusé de s’engager sur un nouveau contrat, ce qui avait accru les craintes de son départ. Malgré les offres énormes de l’Arabie Saoudite, il est resté à Fulham. Il a déclaré que sa préférence et ses ambitions étaient d’entraîner en Premier League.

La grande question pour Fulham est de savoir s’ils peuvent le persuader de prolonger un contrat qui en est à sa dernière saison. Répondre à ces ambitions n’est pas facile, car un club de la taille de Fulham a des limites. Mais en l’absence de cette « meilleure » offre, ils peuvent fournir une plate-forme de réussite, comme ils l’ont fait la saison dernière.

Avec la fermeture de la fenêtre, les réflexions se sont tournées vers la question de savoir si le travail accompli par Fulham – et comment ils l’ont fait – serait suffisant pour prolonger le séjour de Silva. À la fin du match vendredi soir, Silva se retrouvait avec une équipe qui semblait plus forte en profondeur dans les positions. Mais tous les postes n’étaient pas couverts. Ce fut une expérience déchirante.

« C’est comme ça : nous allons avec les joueurs que nous avons », a déclaré Silva. « Ce sera dur pour nous. Nous avons ajouté de la qualité, nous en avons perdu. J’adorerais ne pas tout laisser pour le dernier jour. Nous voulions ajouter un autre milieu de terrain ; Ce n’était pas possible. »

La fermeture de la fenêtre a apporté un sursis et une rétention à Fulham. Le jour de la date limite, Palhinha a failli rejoindre le Bayern Munich, mais celui-ci s’est effondré de manière brutale. Il avait passé un examen médical et posé pour des photos avec son « nouveau » kit… seulement pour que Fulham débranche la fiche.

Fulham a accepté un montant d’environ 65 millions d’euros (58 millions de livres sterling) avec le Bayern et pour Palhinha, aujourd’hui âgé de 28 ans, cela ressemblait à une fin de carrière opportunité de rejoindre l’un des plus grands clubs du jeu – et il voulait désespérément saisir cette opportunité. Il l’a fait clairement comprendre à son entraîneur et à Fulham. Le timing n’était pas idéal. La frustration semblait évidente dans une publication énigmatique sur Instagram de l’assistant de Silva, Luis Boa Morte, en portugais : « Tout le monde sur votre lieu de travail n’est pas votre ami. Faites votre travail, soyez payé et rentrez chez vous », tel était le message original, auquel Boa Morte a ajouté : « Plus rien ! ».



Le transfert de Palhinha au Bayern a échoué et il a raté la défaite contre City (Photo : Paul Harding/Getty Images)

Le mouvement s’est développé tardivement. Les frais proposés seraient Cela aurait été un record pour le club, mais perdre Mitrovic et Palhinha dans la même fenêtre aurait été un coup dur. Palhinha s’est senti irremplaçable et son départ changerait considérablement la fortune de l’équipe cette saison. Fulham, c’est louable, ne vendrait pas Palhinha sans remplaçant et ils n’en ont pas trouvé malgré leurs tentatives de recruter la cible principale Scott McTominay de Manchester United et Pierre-Emile Hojbjerg de Tottenham. Aucun de ces deux joueurs ne souhaitait rejoindre Fulham et Palhinha a donc dû revenir.

Fondamentalement, le Bayern est arrivé trop tard et le seul résultat a été un joueur abattu, qui a raté la défaite contre City. « C’était probablement l’un des jours les plus difficiles de sa vie », a déclaré Silva. « Il va avoir besoin du soutien de nous, de nos fans et de ses coéquipiers. » Le frère de Palhinha, Goncalo, s’est rendu sur Instagram dimanche pour remercier le Bayern et a suggéré que cette décision pourrait avoir lieu en janvier. « Que reste-t-il de Munich ? », écrit-il dans un message désormais supprimé. « Ils n’ont pas tué le rêve, ils l’ont simplement reporté. »



Fulham a conservé Tosin Adarabioyo, malgré l’intérêt de Monaco, car ils n’ont pas pu trouver de remplaçant et Harrison Reed est resté après des demandes d’Everton et de Wolverhampton Wanderers.

Les entrées ont amélioré l’équipe, mais elles n’étaient pas complètes. SIlva a déclaré aux médias qu’il souhaitait recruter cinq nouveaux joueurs avant la dernière semaine et qu’il ciblait un milieu de terrain, un ailier, deux arrières latéraux et un attaquant. Fulham a occupé trois de ces postes tout en ajoutant également un gardien de but.

Ceux qu’ils ont signés ont ajouté de la qualité à l’équipe. Timothy Castagne, une cible importante de Silva, est arrivé mardi de Leicester City pour un montant initial de 12,5 millions de livres sterling, qui s’élève à 15 millions de livres sterling. Le gardien Steven Benda a rejoint Swansea City pour 745 000 £, tandis que le jour de la date limite, deux autres ont été signés. Alex Iwobi, un joueur que Silva a signé à Everton en 2019, a rejoint le club pour un montant qui pourrait atteindre 22 millions de livres sterling si tous les modules complémentaires sont respectés. Il y a également eu un prêt de dernière minute pour Fode Ballo-Touré, une autre cible de l’été, de l’AC Milan pour remplacer l’arrière gauche. Ils ont rejoint Raul Jimenez (5 millions de livres sterling des Wolves), Calvin Bassey (19 millions de livres sterling de l’Ajax) et Adama Traoré (gratuit). Des accords pour Callum Hudson-Odoi et Lucas Ocampos ont été recherchés, mais des sources du club – qui, comme toutes les personnes présentes dans cet article, ont parlé sous couvert d’anonymat pour protéger leurs relations – ont déclaré que Silva n’en voulait pas.

En fin de compte, Fulham n’a perdu qu’un seul titulaire régulier de la saison dernière : Mitrovic pour un record du club de 45 millions de livres sterling, soit plus du double de ce qu’ils ont payé il y a cinq ans et demi. Sur le papier, c’est une bonne affaire pour un joueur de 28 ans qui souhaitait partir.

Ce qui comptait cependant, c’était la manière dont il était remplacé. Raul Jimenez a été signé avant le départ de Mitrovic et est devenu son remplaçant. Il a impressionné jusqu’à présent et pourrait bien réussir devant le but. Mais il n’a pas marqué depuis 18 mois et pour l’instant, on ne sait pas d’où viendront les buts de Fulham. A 32 ans, même s’il donne tort à tous ses sceptiques comme Willian l’an dernier, Jimenez n’est pas un attaquant sur le long terme.

Des sources du club ont déclaré que Silva n’avait pas fait pression pour un attaquant en fin de fenêtre, se contentant des trois à sa disposition : Jimenez, Rodrigo Muniz et Carlos Vinicius. Ce dernier a reçu un intérêt tardif de la part de la Turquie, mais il faut également considérer le parcours du jeune attaquant Jay Stansfield, prêté à Birmingham City.

Silva avait précédemment déclaré aux médias que tout attaquant signé devait être « le bon » tout en améliorant ceux déjà présents au club, et que d’autres domaines devaient être renforcés. « Je ne veux pas me concentrer uniquement sur le poste d’attaquant », a-t-il déclaré le mois dernier. Une autre source proche du club a suggéré plus tôt dans la fenêtre que Dominic Solanke de Bournemouth était un joueur qu’il admirait, même s’il n’est pas clair s’il aurait été atteignable.

Dans l’ensemble, la force de l’équipe globale de Fulham est meilleure même si des trous subsistent. Antonee Robinson a signé un nouveau contrat, tout comme Willian. Mais à plus long terme, des questions se posent. Fulham a aligné le onze de départ moyen le plus âgé de la ligue (29 ans et 65 jours). L’expérience a été le fondement de la stabilité de la Premier League, mais une transition sera nécessaire. L’arrivée de Bassey est un signe d’anticipation en défense avec Ream au crépuscule de sa vie.

Fulham n’a pas fait sauter sa tirelire, ce qui pourrait offrir de la place pour cette opération à terme. Ils ont dépensé environ 65 millions de livres sterling au total, après avoir reçu 45 millions de livres sterling. Cela dit, ils n’avaient pas peur de dépenser gros pour trouver le bon joueur. Iwobi et Bassey font partie des cinq recrues les plus chères du club. Il est possible d’investir dans le cadre de paramètres de fair-play financier – mais, comme toujours avec Fulham, compte tenu du manque de sources de revenus alternatives, cela dépend du propriétaire Shahid Khan qui assume les pertes. Un troisième retard au Riverside Stand aggravera sans aucun doute ce problème.

Même si l’équipe est bonne, le processus a été remis en question. Le grief de Silva était le fait que Fulham faisait des affaires tardivement, déclarant publiquement, pour la deuxième année consécutive, qu’il avait fait part de ses projets au conseil d’administration avant l’été. Les affaires tardives sont un thème constant au cours des saisons précédentes. D’une part, cela peut permettre au club de signer des cibles privilégiées ou d’obtenir de meilleures conditions. D’un autre côté, cela évite tout temps de préparation pour la nouvelle recrue en pré-saison. C’est également risqué si les transactions ne peuvent pas être conclues à temps. L’incertitude quant à l’avenir de Silva, face à l’intérêt saoudien, a probablement également joué un rôle dans les retards de cette année. Mais une journée chargée en matière de délais n’est pas nouvelle dans l’ouest de Londres.

Fulham a une structure de recrutement peu orthodoxe. Silva est fortement impliqué et son contact quotidien est le directeur général Alistair Mackintosh, mais leur équipe de recrutement est supervisée par Tony Khan, directeur des opérations football et vice-président. Il combine ce rôle avec le poste de directeur de la stratégie des Jaguars de Jacksonville, ainsi que celui de diriger All Elite Wrestling. C’est unique. Avant la dernière semaine de la fenêtre, il a également organisé l’un des plus grands événements de lutte jamais organisés au stade de Wembley.

Cette fenêtre de transfert ressemblait à une tentative de capturer le succès de la saison dernière dans une bouteille et de le conserver. À en juger par les premières performances, cela pourrait bien fonctionner et ce n’est pas une mauvaise chose. Revenir à une équipe stable de Premier League est une ambition de longue date du club et de ses fans. Le conserver doit être considéré comme un succès et cette fenêtre, dans l’ensemble, devrait contribuer à le préserver.

Mais ils ne voudront pas rester immobiles, surtout quand les vautours tournent à nouveau. Le temps nous le dira et si cela suffit à Silva pour prolonger son séjour.

Les transferts majeurs de Fulham

Dans:

Alex Iwobi – Everton, 22 millions de livres sterling

Calvin Bassey-Ajax,£19m

Timothy Castagne – Leicester City, 15 millions de livres sterling

Fode Ballo-Touré — AC Milan, prêt

Raul Jimenez – Wolverhampton Wanderers, 5 millions de livres sterling

Adama Traoré — Wolverhampton Wanderers, gratuit

Steven Benda – Swansea City, 745 000 £

Dehors:

Aleksandar Mitrovic – Al Hilal, 46 millions de livres sterling

Shane Duffy — Norwich City, transfert gratuit

Neeskens Kebano — Al Jazira, transfert gratuit

Joe Bryan — Millwall, transfert gratuit

Ivan Cavaleiro — Lille

Anthony Knockaert — Valenciennes, transfert gratuit

Terence Kongolo — Rapid Vienne, prêt

Kevin Mbabu – Augsbourg, prêt

Manoir Solomon — fin du prêt

Jay Stansfield — Birmingham City, prêt

(Photos du haut : Getty Images)