Fenerbahce veut Mason Greenwood

Fenerbahce de José Mourinho souhaite acquérir les services de l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood.

Selon un rapport de Le soleill’avenir de Mason Greenwood à Old Trafford est incertain, il devrait être en mouvement lors du prochain mercato et Fenerbahce est entré dans la course à ses services suite à l’arrivée de Jose Mourinho au club.

Greenwood a connu une ascension impressionnante à Manchester United, mais les choses ont pris une tournure majeure lorsqu’il a été arrêté début 2022. Bien que les charges retenues contre lui aient été abandonnées par la suite, il a fini par manquer une partie importante du football. Après son retour, United a mené une enquête interne et a décidé qu’il devait poursuivre sa carrière loin du club.

Il a fini par rejoindre Getafe l’été dernier grâce à un prêt d’une saison et a réussi à impressionner tout le monde avec ses performances pour le club espagnol. Il a trouvé le fond des filets 10 fois et a récolté six passes décisives lors de ses 36 sorties.

Son retour impressionnant dans le football n’est pas passé inaperçu et de nombreux grands clubs européens souhaitent l’avoir dans leur équipe. Bien qu’il soit de retour à United après l’expiration de son prêt, il est peu probable qu’il ait un avenir à Old Trafford.

United prêt à vendre, Fenerbahce enthousiaste

Sir Jim Ratcliffe a suggéré qu’ils pourraient envisager de le réintégrer dans l’équipe, mais il semble qu’ils soient prêts à tirer profit de l’ailier de 22 ans. Son contrat arrivant à échéance à l’été 2025, cela semble être la bonne décision.

Ils pourraient laisser Greenwood partir moyennant des frais d’environ 50 millions de livres sterling au milieu de l’intérêt de plusieurs grands clubs. Les géants turcs Fenerbahce sont entrés dans la course à sa signature suite à la nomination de José Mourinho comme manager.

Le patron portugais a travaillé avec l’attaquant de United pendant une courte période en 2018 et adorerait l’avoir à sa disposition. Le club turc cherche à tirer le meilleur parti de la présence de Mourinho sur son banc pour attirer Greenwood au club.

Même si l’arrivée de l’ancien manager de Manchester United a permis à Fenerbahce d’entrer dans la course à ses services, il est peu probable qu’ils remportent la course car il n’est pas enthousiaste à l’idée de travailler avec le joueur de 61 ans. Comme l’intérêt ne manque pas, Greenwood aura sûrement le choix entre plusieurs options.