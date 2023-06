Fenerbahce signe Edin Dzeko sur le transfert gratuit de l’Inter Milan

L’attaquant Edin Dzeko a rejoint Fenerbahce sur un transfert gratuit de l’Inter Milan, a annoncé jeudi le club turc.

Le joueur de 37 ans, qui a disputé la défaite finale de l’Inter en Ligue des champions contre Manchester City plus tôt ce mois-ci, a signé un contrat de deux ans avec le club basé à Istanbul.

Son contrat avec l’Inter expire le 30 juin.

Dzeko a marqué 31 buts en 101 matchs depuis qu’il a rejoint l’Inter depuis l’AS Roma en 2021, remportant deux titres de Coppa Italia et de Super Coupe d’Italie. Il a remporté des titres de Premier League et de Bundesliga avec Man City et Wolfsburg et a marqué plus de 300 buts au cours de sa carrière en club.

L’international de Bosnie-Herzégovine est également le meilleur buteur de son pays avec 64 buts en 129 apparitions.

« Au revoir Inter, ça a été deux années merveilleuses », a écrit Dzeko sur Instagram. « Cela a été un voyage incroyable. Nous nous séparons maintenant, mais merci pour tout.

Fenerbahce a terminé deuxième de Galatasaray en Super Lig la saison dernière. Ils ont remporté le titre de champion pour la dernière fois en 2014.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)