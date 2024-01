Fendi couronne la couture avec une ode futuriste à Lagerfeld à la Fashion Week de Paris

PARIS (AP) – Comme La Semaine de la Couture à Paris s’est terminéeFendi propose un mélange hypnotique de futurisme minimaliste et d’hommage au légendaire Karl Lagerfeld.

Zendaya et Reese Witherspoon faisaient partie des sommités qui ont provoqué une circulation serpentante et des bagarres hyperboliques pour voir le directeur artistique Kim Jones livrer ce qui était une collection mémorable avec des franges organiques et mousseuses à l’intérieur de la salle dorée du Palais Brongniart. Non seulement elle vénérait le passé, mais elle adoptait également une philosophie avant-gardiste.

Voici quelques points forts des défilés couture d’automne de jeudi :

L’ODE GÉOMÉTRIQUE DE KIM JONES, SANS FOURRURE

“Je pensais au futurisme de Karl Lagerfeld”, a déclaré Jones, donnant le ton d’une collection où légèreté, structure et émotion s’entremêlent harmonieusement.

Pourtant, abandonnant l’époque indulgente de son prédécesseur pour les fourrures et les plumes exotiques, qui se démodent rapidement, Jones s’est plutôt concentré sur la forme humaine. Il s’agissait d’un affichage quelque peu minimaliste et réfléchi qui garantissait que chaque vêtement accentuait plutôt qu’éclipsait celui qui le portait.

Une nouvelle silhouette en forme de boîte ouvrait le spectacle, avec des motifs géométriques précis en gazars de soie. Les robes aux ourlets sévères et minimalistes étaient ornées de perles complexes, une évolution sophistiquée du passé de la marque, riche en fourrure. Une frange en forme de plume sur toute la surface est apparue comme un nouveau type de peau, susceptible de s’attirer les faveurs d’un consommateur de couture plus soucieux de l’éthique. La vision de Jones de l’avenir de Fendi, semblait-il dire, est enracinée dans un humanisme délicat – et non dans les peaux d’animaux.

Le savoir-faire des ateliers Fendi transparaît dans chaque pièce, mettant en valeur une maîtrise de la broderie, de la couture et de la manipulation des tissus. L’intégration de franges en cristal dans les manches en tulle est devenue une prouesse de génie de la mode lorsqu’elles se sont harmonieusement fusionnées avec des pochettes dans un effet trompe-l’œil. C’était l’apogée de la collection – comme si les cristaux, la peau humaine et le tissu avaient fusionné pour ne faire qu’un dans un monde fantastique et futuriste.

Un initié de la mode a comparé avec humour la collection à un endroit que les Kardashian aimeraient appeler le paradis.

Les créations, tout en faisant écho à la grandeur de la couture, étaient résolument contemporaines dans leur exécution. Jones respecte les codes de la maison romaine tout en s’avançant avec audace vers un avenir moins opulent et plus raffiné.

L’ANDROGYNIE THÉÂTRALE ET LE DRAME BURLESQUE DE MARGIELA

La couture printanière de la Maison Margiela, sous la direction magistrale de John Galliano, a transformé le défilé en un royaume où le burlesque rencontre l’androgynie dans une fusion dramatique du passé et du futur. Le défilé avant-gardiste a redéfini les limites de la haute couture avec son mélange de masques théâtraux de Zorro, de corseterie historique sévère et d’un jeu audacieux sur les normes de genre.

La collection s’est ouverte avec un mannequin masculin enfilant un corset exagérément cintré sur un torse nu. Les proportions exagérées se sont poursuivies avec des figures de sablier hyperboliques transformées en vêtements transparents, complétés par des cheveux abstraits balayés par le vent et des structures presque d’échafaudage, créant une silhouette à la fois surnaturelle et profondément enracinée dans la mode historique.

Le penchant de Galliano pour mélanger l’ancien avec le nouveau était évident dans une veste pour homme qui faisait écho à l’ambiance d’un gamin des rues des années 1930. De même, un autre ensemble comprenant un pantalon à carreaux, une veste marron texturée, un col Dickensien et un chapeau évoquait Artful Dodger d’Oliver Twist, particulièrement associé au regard renfrogné dramatique du modèle.

Une robe manteau dorée texturée et un chapeau enveloppant capturaient le drame délicieux d’un personnage à la Nancy tout droit sorti du roman victorien, cette théâtralité étant un motif récurrent. Cela a brouillé les frontières entre la mode, la performance et l’art.

Le spectacle a pris une tournure provocatrice avec un modèle féminin dans une structure corsetée invisible, affichant audacieusement sa nudité avec ses mamelons et ses poils pubiens visibles. Ce look saisissant a non seulement repoussé les limites en termes de design de mode, mais a également fait une déclaration audacieuse sur la forme humaine et sa représentation dans le récit de la mode moderne.

L’ART DE L’INVITATION

À l’ère du numérique, où tout va très vite, les invitations extravagantes aux défilés de l’industrie de la mode semblent résolument anachroniques.

Chaque saison, des flottes de coursiers zigzaguent à travers Paris, remettant en main propre aux invités des invitations à leur domicile ou dans leur chambre d’hôtel qui sont des merveilles artistiques, souvent minutieusement réalisées. Ce rituel a une teinte d’ironie, car la plupart des spectacles invités ont des thèmes écologiques.

Les maisons de couture rivalisent d’invitations pour se surpasser avec des invitations qui ne sont pas seulement un accès à leurs défilés mais sont des vignettes des thèmes eux-mêmes des défilés.

Considérer L’approche de la Maison Margiela: Une carte blanche sophistiquée abritant un petit ticket de métro parisien, élégamment détaillée avec les spécificités de la collection.

Ensuite, il y a le clin d’œil fantaisiste de Valentino à Willy Wonka – un billet doré scintillant – tandis que Fendi a envoyé une boîte géante contenant des pièces pour une rose DIY de marque Fendi à assembler à l’intérieur. Les instructions étaient incluses.

Chanel a présenté un charmant billet de cinéma, simplement inscrit « BUTTON », prélude au spectacle de mode inspiré des boutons réservé à son public VIP.

LE SPECTACLE DE SCULPTURE DU STUDIO ASHI

Mohammed Ashi, le fondateur pionnier d’Ashi Studio, connu pour avoir habillé Beyoncé, Cardi B et Zendaya, a de nouveau défilé sur le podium parisien. Ashi, le premier créateur saoudien inscrit au calendrier officiel de la Semaine de la Couture, consolide la réputation de sa marque en créant des looks prêts pour le tapis rouge.

La couture de cette saison, rendue dans une palette de noir, blanc et or, s’est ouverte sur un tailleur-pantalon noir brillant qui scintillait comme un ciel étoilé. Chaque pièce était une étude de contrastes : des plumes noires ornées de formes organiques, évoquant des images de formations d’améthyste noire ondulantes autour du torse.

La collection était un mélange de formes sculpturales et organiques, définissant une exposition brève mais percutante. Elle était marquée par des moments de sensualité, avec des tétons audacieusement exposés à travers de la soie transparente et une superbe jupe froncée transparente, son ourlet sculptural chic et festonné illustrant le jeu avec les formes d’Ashi.

Fondé en 2007, Ashi Studio est rapidement devenu célèbre par les VIP pour son savoir-faire complexe et ses conceptions architecturales audacieuses.

JULIE DE LIBRAN LA DURABILITÉ RENCONTRE LE CHIC PARISIEN

Au cœur de Paris, le printemps de Julie de Libran mêlait luxe durable et élégance sans effort. Dans un cadre intime, de Libran, qui a perfectionné son art dans des maisons emblématiques comme Sonia Rykiel et Louis Vuitton, a présenté une ligne qui murmurait une simple confiance.

La philosophie de conception de De Libran implique souvent de retravailler des styles classiques avec des éléments contemporains, et elle est reconnue pour s’approvisionner en plusieurs de ses tissus sur des marchés vintage ou sur des plateformes durables comme la plateforme de stocks morts de LVMH, Nona Source.

Au centre de la scène se trouvait une robe moulante qui descend jusqu’au sol, coupée en biais, ornée d’une cape – un effet drapé devenu une signature.

Des franges en plumes d’autruche ornaient les ourlets de toute la collection, ajoutant une touche diaphane à des pièces comme une veste châle drapée café et des costumes simples et amples.

Le parcours de De Libran dans la mode est marqué par un mélange harmonieux d’expérience haut de gamme et d’une approche terre-à-terre du design. Directrice de sa propre boutique à Saint-Germain-des-Près, elle incarne à la fois le rôle de créatrice et de conservatrice, offrant une expérience pratique qui reflète une compréhension de la mode durable.