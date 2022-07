FemTec Health s’empare de la plateforme de nutrition Nutrimedy

FemTec Health a annoncé lundi avoir acquis une plateforme de nutrition Nutrimedy, la dernière d’une série d’offres de la startup de la santé des femmes.

Nutrimedy permet aux utilisateurs de prendre des photos de leurs aliments pour enregistrer leurs repas et propose des recommandations nutritionnelles. FemTec a déclaré qu’il intégrerait l’outil dans son Awesome Woman plate-forme directe au consommateur, qui envoie des produits tels que des tests et des suppléments à domicile au domicile des clients et propose des visites de télésanté.

La nouvelle arrive environ une semaine après FemTec a annoncé qu’il avait acheté Ava AGfabricant d’un accessoire portable qui vise à détecter la fenêtre de fertilité de l’utilisateur.

“Pour de nombreux problèmes de santé, la nutrition est un élément clé, mais souvent négligé”, a déclaré Kimon Angelides, fondateur et PDG de FemTec, dans un communiqué. “L’ajout de la plate-forme de nutrition clinique robuste et fondée sur des preuves de Nutrimedy au programme Awesome Woman changera la donne pour nos abonnés. Que ce soit pour optimiser la planification de la grossesse, gérer les symptômes de la ménopause ou pour le bien-être général et la prévention, la recherche montre que les femmes recherchent des services personnalisés. , un soutien nutritionnel soutenu par la science, facile à utiliser et auquel ils peuvent faire confiance.”

LA GRANDE TENDANCE

Fondée en 2020, FemTec officiellement lancé en octobre 2021 avec plus de 38 millions de dollars d’investissements et trois autres acquisitions : la société de boîtes de beauté Birchbox, la société de cosmétiques Mira Beauty et la plateforme de marketing social Liquid Grids. Il a annoncé son programme de vente directe au consommateur plus tôt cette année.

Les startups numériques de la santé des femmes ont le financement a régulièrement augmenté au cours des dernières années, bien que les experts affirment qu’il y a plus d’opportunités dans l’espace. La santé reproductive et maternelle était le cinquième domaine clinique le plus financé en Rapport d’investissement de Rock Health au premier semestre 2022, rapportant jusqu’à présent 0,6 milliard de dollars.

Pendant ce temps, il existe un certain nombre d’entreprises de santé numérique axées sur les femmes. Startups de soins maternels Cayaba Care et Mahmee ont soulevé des rondes de série A cette année. Ruth Health, qui propose une thérapie physique virtuelle du plancher pelvien, une récupération par césarienne et des conseils en lactation, a annoncé un financement de démarrage de 2,4 millions de dollars en avril. Evernow a récemment levé 28,5 millions de dollars pour son service axé sur la ménopause.

Parmi les autres entreprises de santé numérique axées sur les femmes, citons Clinique Alpha Medical, Tia et Maven.

ENREGISTREMENT

“Nutrimedy a été lancée avec pour mission d’améliorer l’accès à la nutrition dans les soins de santé et de la rendre beaucoup plus personnalisée et exploitable dans nos routines quotidiennes trépidantes. Dans le domaine de la nutrition, la désinformation contradictoire et déroutante est omniprésente et empêche la plupart des gens de prendre la meilleure décision pour leur santé individuelle », a déclaré la PDG et cofondatrice de Nutrimedy, Karolina Starczak, dans un communiqué. “Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la santé des femmes, où des solutions rapides et de fausses promesses empêchent les femmes d’accéder à des solutions viables à leurs besoins médicaux et nutritionnels.”