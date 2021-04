Il n’y a aucune preuve que les femmes courent un plus grand risque de caillots sanguins après le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca, ont été informés des députés.

Mais comme les cas extrêmement rares de caillots sanguins «augmentent» parallèlement au déploiement rapide du jab, la tendance continue de montrer que les jeunes sont plus à risque.

Les femmes ne semblent pas plus à risque de caillots sanguins après le vaccin AstraZeneca, selon le professeur Sir Munir Pirmohamed, président de la Commission des médicaments humains

Les preuves «affermissent» que la piqûre est la cause sous-jacente de ces caillots sanguins inhabituels, qui se produisent dans le cerveau et l’estomac.

Cependant, il n’y a toujours pas de lien clair pour le prouver.

Les régulateurs britanniques, la MHRA, ont signalé plus de cas et de décès chez les femmes que chez les hommes.

Mais les experts ont déclaré que cela semble être dû à la manière dont les vaccins ont été déployés, par opposition à un risque réellement plus élevé chez les femmes.

Le professeur Sir Munir Pirmohamed, président de la Commission des médicaments humains, a déclaré au Comité de la science et de la technologie: «Il y a deux choses à considérer – la première est la façon dont le vaccin a été déployé, en particulier chez les travailleurs de la santé et les travailleurs sociaux.

«La majorité de la main-d’œuvre est composée de femmes et leurs taux d’exposition étaient donc plus élevés.

«Mais lorsque vous commencez ensuite à établir une relation avec le taux d’exposition dans différentes populations, vous constatez que le taux d’incidence des cas entre les hommes et les femmes est en fait très similaire.

« Ainsi, d’après nos données que nous avons au Royaume-Uni, il ne semble pas que les femmes courent un risque plus élevé de cet événement indésirable que les hommes. »

Le professeur John Aston, professeur Harding de statistiques sur la vie publique à l’Université de Cambridge, a déclaré qu’il était «tout à fait d’accord».

«Si nous pensons aux groupes d’âge bas, où cela était principalement motivé par les personnes travaillant dans le secteur de la santé, et parce qu’il y avait un nombre relatif plus élevé de femmes par rapport aux hommes, il n’est pas surprenant que nous voyions cette proportion émerger en termes de cas. , même s’il n’y avait pas de différence homme-femme dans le taux d’incidence des cas sous-jacent. »

Sir Munir a ajouté que la question de savoir si les personnes avaient des antécédents de thrombose n’est pas considérée comme un facteur de risque.

Et il a dit que «le seul facteur de risque que nous constatons est l’âge en ce sens qu’il y a un risque légèrement plus élevé dans le groupe d’âge plus jeune que dans le groupe plus âgé».

Environ 95% des personnes de plus de 50 ans ont reçu leur première dose du vaccin, tandis qu’une proportion plus faible de personnes plus jeunes – travailleurs de la santé du NHS et personnes souffrant de maladies sous-jacentes – ont été piégées.

Par conséquent, avec plus de cas de caillots sanguins chez les personnes plus jeunes, cela suggère qu’il existe un risque accru pour eux.

La MHRA a décidé que le NHS devrait proposer aux personnes de moins de 30 ans un vaccin alternatif au vaccin AstraZeneca.

Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation examine si un nouveau changement de politique est nécessaire pour les groupes plus âgés, comme ceux dans la trentaine, a rapporté le Telegraph.

Les députés ont discuté du fait qu’il y avait eu 168 cas de caillots sanguins extrêmement rares dans environ 21 millions de premières doses du vaccin AstraZeneca, dont la majorité concernait des femmes.

Sur 19 décès à ce jour, 13 concernaient des femmes.

Sir Munir a déclaré: «Il est important de souligner à nouveau que c’est extrêmement rare, seuls 168 cas ayant reçu des millions et des millions de doses du vaccin ont été administrés.

«Le nombre de cas a augmenté depuis leur premier signalement, et ce que nous pensons, c’est que les preuves se raffermissent d’un lien possible.

«Mais nous n’avons pas encore déterminé la véritable causalité.»

Il a dit qu’il semble y avoir une réaction immunitaire après l’administration d’un vaccin aux gens, mais les raisons ne sont pas claires.