Teen Vogue a déployé une nouvelle catégorie de personnes ultra-inclusive basée sur l’anatomie dans sa tentative sans fin pour éviter d’offenser qui que ce soit, et les utilisateurs des médias sociaux se déplacent dans les allées au résultat. Voici les «propriétaires de vagin».

La publication a publié son « no-nonsense, 101 guide de la masturbation pour les propriétaires de vagin»Sur Twitter mardi, en déployant l’expression inhabituelle au lieu de descripteurs plus courants tels que«femmes, « »filles, « Ou même la veille plus générique »les gens avec des vagins. »

Alors que la gymnastique linguistique n’a rien de nouveau dans le marais de fièvre réveillé Teen Vogue appelle à la maison – voir CNN’s « les personnes ayant un col de l’utérus« Ou Pantone »les personnes qui ont leurs règles”- cette construction inhabituelle était trop pour certains.

Faire du marketing auprès des adolescentes, et enseigner ensuite qu’elles doivent être dociles face à – et complices – de leur déshumanisation, pour convenir à une idéologie patriarcale et sexiste.

