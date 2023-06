Femmes noires et fibromes : le traumatisme racial joue-t-il un rôle ?

Partie de la problème de discrimination de Le point culminant. Cette histoire a été réalisée en partenariat avec B majuscule.

Le comédien Dulcé Sloan s’est récemment adressé à Twitter avec une question brûlante sur la santé : « Soooo TOUTES les femmes noires ont des fibromes », elle a écriten injectant un peu d’hyperbole, « et personne ne sait pourquoi ?! »

Le tweet a suscité une vague de réponses théorisant pourquoi 80% des femmes noires développent des croissances utérines anormales et non cancéreuses à l’âge de 50 ans. Les femmes noires souffrent également de fibromes à un âge plus précoce que les femmes blanches et avec des symptômes plus graves, comme des douleurs et des saignements abondants.

Les réponses allaient d’hypothèses bien documentées à des spéculations sauvages. Certains ont souligné les défrisants et les produits de soins capillaires. D’autres ont blâmé le contrôle des naissances ou les traumatismes de l’enfance. Le régime est revenu fréquemment, une personne blâmant spécifiquement le café.

En fin de compte, la série de commentaires n’a fait que renforcer le message original de Sloan : Personne ne sait pourquoi.

L’absence de consensus scientifique sur ce qui se cache derrière le taux élevé de fibromes chez les femmes noires a conduit certains à affirmer qu’il s’agit d’un résultat de « vieillissement » : l’affaiblissement progressif de la santé des Noirs en raison du stress chronique de la discrimination raciale. Mais la recherche sur les intempéries continue de se développer, tout comme notre connaissance de nombreuses explications potentielles de l’écart racial dans les fibromes.

Le financement fédéral limité pour soutenir la recherche de haute qualité sur les fibromes et le manque de chercheurs et de cliniciens biomédicaux noirs ont laissé les femmes avec peu de réponses. Les conséquences sont importantes : 25 à 50 % des femmes atteintes de fibromes présentent des symptômes tels que l’anémie, des saignements abondants et des douleurs, selon les National Institutes of Health. Ils peuvent également connaître des complications d’infertilité et de grossesse à des taux plus élevés.

Les fibromes peuvent être un fardeau particulièrement lourd pour les femmes noires, qui sont deux à trois fois plus susceptibles de subir une hystérectomie pour traitement que les autres groupes de femmes.

Le Dr Erica Marsh, chef de l’endocrinologie de la reproduction et de l’infertilité au Center for Reproductive Medicine de l’Université du Michigan, a déclaré que ses patients ont proposé diverses raisons pour leurs fibromes, notamment la viande rouge, les défrisants capillaires et même « trop ​​d’ignames ». Mais il est difficile de répondre à leurs soupçons car, a-t-elle dit, « nous ne savons pas ».

Marsh a co-écrit une récente revue d’études sur les disparités raciales des fibromes qui a déterminé qu’il n’y a pas un seul facteur qui alimente le taux élevé de fibromes chez les femmes noires. Au lieu de cela, ils ont conclu qu ‘«en raison du contexte social, structurel et politique aux États-Unis, les femmes noires subissent de manière disproportionnée une gamme d’expositions tout au long de la vie qui peuvent contribuer à l’augmentation de l’incidence, de la prévalence et de la gravité des fibromes utérins. ” Ces expositions comprennent une pollution ambiante excessive et des produits chimiques perturbateurs hormonaux, ainsi qu’un stress élevé et des carences nutritionnelles.

La disparité des fibromes est également liée à un accès limité à des médecins gynécologues qualifiés et à des préjugés raciaux dans les soins de santé, selon la revue. Les patients noirs ont signalé que leurs préoccupations avaient été rejetées, entraînant des retards de diagnostic et un traitement sous-optimal par les professionnels de la santé.

Les fibromes sont une « condition multifactorielle », a déclaré Brianna VanNoy, qui étudie les expositions chimiques environnementales et les résultats de la santé reproductive à l’Ohio State University College of Medicine, « pas purement génétiques et pas strictement environnementales ».

Une grande partie de la recherche sur les facteurs associés aux fibromes ne confirme pas la causalité ou que ces facteurs incitent les fibromes à se développer. Selon les experts, déterminer comment les fibromes se développent jusqu’au niveau cellulaire aiderait les femmes à mieux gérer les facteurs qui affectent leur risque et conduiraient à de meilleurs traitements. Plus de recherches peuvent aider à éloigner la conversation de la tendance à blâmer les fibromes sur le comportement des femmes noires et à mettre l’accent sur des solutions durables.

Voici un aperçu de ce que nous savons – et ne savons pas – sur ce qui est à l’origine des fibromes chez les femmes noires.

Produits chimiques

La recherche a suggéré que les femmes noires souffrent de fibromes à des taux accrus en raison de l’exposition à des produits chimiques nocifs qui perturbent les hormones humaines. Ces toxines, appelées phtalates ou « plastifiants », sont déjà associées à d’autres problèmes de reproduction comme l’infertilité et l’endométriose.

Les phtalates se trouvent partout, des emballages alimentaires en plastique et des produits cosmétiques aux dispositifs médicaux comme les tubulures IV et les cathéters. Les défrisants capillaires contiennent également des phtalates.

Les produits chimiques peuvent être inhalés ou absorbés par la peau et imiter les hormones. Certains agissent comme les œstrogènes, responsables de la croissance cellulaire et connus pour stimuler les fibromes. Les fibromes apparaissent dans l’utérus après l’augmentation des niveaux d’hormones pendant la puberté et diminuent généralement lorsque ces niveaux chutent pendant la ménopause.

Tout le monde est quotidiennement exposé à ces produits chimiques imitant les hormones, mais les femmes noires subissent un niveau d’exposition élevé, a déclaré VanNoy. Une étude publiée en 2020 qui examine les données d’une enquête nationale auprès de plus de 38 000 participantes âgées de 1 à 85 ans (âge médian de 26 ans) a révélé que les femmes noires étaient plus exposées à des toxines comme les phtalates, les pesticides, le mercure, l’arsenic et les soins personnels et composés de produits de consommation.

Alimentation et vitamine D

Quelques études épidémiologiques ont montré que le régime alimentaire et certaines carences en nutriments sont liés à la croissance des fibromes. Un examen de 2021 de la recherche sur les fibromes a révélé qu’une faible consommation de fruits et de légumes verts, un manque de vitamine D et des polluants ingérés par les aliments étaient associés au développement de fibromes. Une autre étude a révélé que lorsque les femmes prenaient des suppléments de vitamine D, leurs fibromes rétrécissaient.

Comment des composés alimentaires spécifiques conduisent à l’apparition de fibromes n’est pas clair. Mais nous savons que, pour de nombreuses femmes noires, l’accès à des aliments frais et sains est limité par le racisme structurel. Un héritage de fuite blanche et de désinvestissement dans les zones urbaines à faible revenu a laissé 1 Noir américain sur 5 vivant dans un désert alimentaire – des zones sans épiceries ou avec un accès limité à des aliments sains.

Nous savons également que les Noirs sont beaucoup plus susceptibles que les Blancs d’être déficients en vitamine D, que l’on trouve dans le poisson et les œufs. Il est également généré dans notre peau par la lumière du soleil, un processus qui peut être entravé par la mélanine.

Il existe des preuves que la vitamine D peut entraver la façon dont les œstrogènes signalent la croissance cellulaire, aidant à inverser le développement des fibromes.

Stress

Aux États-Unis, les femmes noires ont tendance à subir des niveaux de stress chronique plus élevés que les femmes blanches, ce qui entraîne des niveaux plus élevés de cortisol, une hormone qui, par un processus biologique complexe, peut influencer la croissance des fibromes utérins.

Il existe peu de recherches reliant directement les fibromes au stress, mais certaines études ont montré une corrélation. L’une d’entre elles a trouvé des taux plus élevés de fibromes chez les femmes noires qui ont déclaré avoir été fréquemment victimes de discrimination raciale. Un autre a constaté que les fibromes étaient plus fréquents chez les femmes noires qui ont signalé des niveaux élevés de stress au cours de leur vie par rapport à celles qui n’ont signalé aucun événement de vie majeur à stress élevé.

Dans la revue de 2019 de Marsh, elle et ses co-auteurs ont noté une étude qui a révélé que «le stress quotidien modéré et l’étouffement de la colère» étaient liés à un risque plus élevé de fibromes chez les femmes noires.

Il peut être difficile d’isoler le stress comme facteur dominant. Une revue de recherche de 2016 met en évidence la relation entre le stress et les fibromes, mais note également que le stress dû à la discrimination raciale pourrait entraîner d’autres comportements générateurs de fibromes, tels qu’une forte consommation d’alcool et une mauvaise alimentation.

Augmenter le nombre d’études et la qualité de la recherche sur les disparités raciales dans les fibromes est nécessaire pour apporter de grands changements sociétaux, y compris des réductions des produits chimiques nocifs autorisés dans nos produits, a déclaré VanNoy. Faire l’inventaire des ingrédients toxiques dans les produits de tous les jours n’est pas faisable pour beaucoup de gens.

En attendant, les femmes peuvent être vigilantes quant à leur risque de fibrome en évaluant leurs comportements de santé par rapport aux facteurs de risque suspectés comme l’alimentation et les carences en vitamines, et se défendre lorsqu’elles discutent de problèmes de santé avec les médecins.

« Aucun de nous [environmental scientists] veulent que le fardeau de ces changements retombe sur des individus, sur les femmes noires », a déclaré VanNoy.

Akilah sagePhD, est un santé publique chercheur et journaliste qui couvre des sujets de santé publique, de médecine et d’inégalité aux États-Unis.