Femmes de Liverpool: Kirsty Linnett et Becky Jane critiquent le club après le retrait des offres de contrat | Actualités du football

Kirsty Linnett et Becky Jane se sont disputées à Liverpool sur la façon dont elles ont été traitées, alors que les deux joueurs sont sur le point de quitter le club.

Linnett a confirmé son départ de Liverpool Women dans une publication sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle affirmait qu’une offre de contrat précédemment envoyée à son agent avait été rétractée sans qu’elle en soit informée.

Le joueur de 27 ans, qui a passé trois saisons à Liverpool, a déclaré: « Mon séjour à Liverpool est terminé … J’ai vu beaucoup d’expériences similaires à celles que j’ai vécues ci-dessous dans le football féminin récemment.

«Quelque chose doit changer, les gens doivent être mieux traités, ce n’est pas suffisant.

«Cela aurait été bien si quelqu’un du club avait eu la décence de me dire qu’il annulait l’offre de contrat qu’il avait précédemment envoyée à mon agent.

«J’ai senti qu’après trois ans, le moins que je méritais était une rencontre face à face au moment où ils savaient qu’ils voulaient me laisser partir.

«Au lieu d’appeler mon agent, de lui dire puis de lui demander de décider s’il faut me le dire ou appeler le club!

«Il est également triste que cette situation n’ait été mise au jour qu’après que mon agent eut envoyé un e-mail au directeur général pour poursuivre les négociations.

« Le football, c’est le football, mais où ça s’arrête? Je n’ai aucun mal à me laisser aller, ça fait partie du jeu. »

«Ce qui me bouleverse, ce sont les campagnes de soutien du club pour la santé mentale, tout en traitant leurs propres joueurs avec si peu de considération et de respect.

« Espérons que les clubs pourront faire mieux avec leurs joueurs en ces temps difficiles et agir avec plus de soin pour les personnes impliquées, car les manières et la morale ne coûtent rien. »

Suite à la publication de Linnett, sa coéquipière Jane a également déclaré que son offre de contrat avait été retirée par le club.

Malheureusement, similaire à @kirsty_linnett le club a rétracté mon offre de contrat de la même manière. En tant que footballeuses sans aucune sécurité; le moins que nous méritons, c’est d’être mieux traités et avec respect. Il ne faut rien pour être gentil. Merci à mes coéquipiers ❤️ https://t.co/yfYhKmFE0v – Becky Jane (@ beckjane18) 21 mai 2021

Le défenseur a répondu au tweet de Linnett: « Le club a rétracté mon offre de contrat de la même manière.

« En tant que footballeuses sans sécurité, le moins que nous méritons, c’est d’être mieux traitées et avec respect. Il ne faut rien pour être gentil. »

En réponse aux commentaires, un porte-parole de Liverpool a déclaré: « Comme tous les clubs professionnels, les femmes de Liverpool sont en train de compiler leur liste conservée et publiée pour la saison à venir.

«Plusieurs clubs ont déjà annoncé leur liste et LFCW publiera sa propre liste complète en temps voulu.

« Avec les joueurs à deux semaines de leurs vacances hors saison, le club a informé tous les joueurs concernés des décisions le plus tôt possible.

« Avec des joueurs sous contrat jusqu’à la fin du mois de juin, cela leur donne les meilleures chances d’obtenir de nouveaux clubs et de faire des plans pour la saison prochaine. »

«Les agents des joueurs ont également été informés comme c’est la pratique courante.

« Nous remercions bien sûr tous les joueurs qui passeront à autre chose pour leur service au club et ne leur souhaitons que du succès à l’avenir. »

L’ancienne patronne de Birmingham, Carla Ward, a récemment évoqué des problèmes hors-terrain qu’elle a rencontrés et s’est demandé si les clubs de football étaient créés pour suivre la croissance du football féminin.

Ward, qui a maintenant été nommé patron d’Aston Villa, a déclaré: « Tous les clubs de football comprennent-ils la taille du football féminin, l’importance du football féminin?

« Je pense que ce sont des questions que chaque club de football devrait se pencher chaque année lorsqu’il réfléchit à la composition de son équipe féminine. »