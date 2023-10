Femmes d’affaires : ignorez les opposants

Note de l’éditeur : pour notre numéro annuel Women in Business, nous avons invité les femmes de nos communautés d’affaires locales à partager les idées qu’elles ont acquises grâce à leur travail dans l’ouest de la Caroline du Nord.

Emily Quinn est le propriétaire de Revolve, un magasin de vêtements d’occasion à West Asheville. Elle est également chanteuse dans le groupe soul/funk Double Love & The Trouble.

Xpress: Quel conseil auriez-vous aimé qu’on vous donne avant de lancer votre entreprise ?

Quinn : De nombreuses personnes ont soutenu et soutenu cette initiative. Malheureusement, il y avait aussi beaucoup d’opposants et de personnes qui doutaient de ma capacité à y parvenir. Il est facile de se laisser entraîner par les aspects négatifs, surtout lorsque vous êtes soumis à autant de pression. Mon conseil serait de suivre votre instinct et de ne pas laisser les opposants vous faire douter de vous-même. Si vous y réfléchissez et vous engagez dans la cause, vous y arriverez.

Comment pensez-vous que les femmes occupant des postes de direction vivent leur rôle différemment aujourd’hui que par le passé ?

Dans le passé, les femmes n’avaient pas accès à des emplois comme c’est le cas aujourd’hui ; en particulier les opportunités de devenir propriétaires de petites entreprises. Aujourd’hui, cependant, nous luttons toujours pour l’égalité des revenus afin que nous ne soyons pas toujours obligés de sacrifier notre carrière et notre identité pour compenser le manque de services de garde universels dans notre société.

Quelle est votre expérience la plus mémorable en tant que propriétaire d’entreprise et qu’en avez-vous appris ?

Une petite fête que nous avons organisée un vendredi au printemps dernier. C’était une célébration des arts du spectacle avec des artistes vedettes, des comédies en direct et un spectacle musical en direct. C’était comme un rêve devenu réalité de réunir tous mes amours au même endroit : la communauté et les arts vivants mélangés à mon obsession pour les vêtements et les bibelots. C’était la première fois que je voyais le potentiel de cet espace pour devenir un espace communautaire accessible aux arts, et ce fut une expérience tellement surréaliste et impressionnante. Je continue de proposer des performances organisées dans l’espace, telles que de futurs événements musicaux live, des enregistrements musicaux via Secret Sounds, de la comédie et des lectures.