Femmes choisissant de ne pas porter de hijab en Iran

Téhéran, Iran –

Des panneaux d’affichage dans la capitale iranienne proclament que les femmes doivent porter leur foulard obligatoire pour honorer leurs mères. Mais peut-être pour la première fois depuis les jours chaotiques qui ont suivi la révolution islamique de 1979 en Iran, davantage de femmes – jeunes et âgées – choisissent de ne pas le faire.

Un tel défi ouvert survient après des mois de protestations contre la mort en septembre de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs du pays, pour avoir porté son hijab trop lâche. Alors que les manifestations semblent s’être refroidies, le choix de certaines femmes de ne pas se couvrir les cheveux en public pose un nouveau défi à la théocratie du pays. Le refoulement des femmes met également à nu des schismes en Iran qui avaient été voilés pendant des décennies.

Les autorités ont proféré des menaces juridiques et fermé certaines entreprises au service des femmes ne portant pas le hijab. La police et les volontaires émettent des avertissements verbaux dans les métros, les aéroports et autres lieux publics. Des messages texte ont ciblé des conducteurs qui avaient des femmes sans couvre-chef dans leurs véhicules.

Cependant, des analystes en Iran préviennent que le gouvernement pourrait raviver la dissidence s’il pousse trop fort. Les manifestations ont éclaté à un moment difficile pour la République islamique, actuellement aux prises avec des difficultés économiques provoquées par son affrontement avec l’Occident au sujet de son programme nucléaire qui progresse rapidement.

Certaines femmes ont dit qu’elles en avaient assez, peu importe les conséquences. Elles disent se battre pour plus de liberté en Iran et un avenir meilleur pour leurs filles.

Certains ont suggéré que le nombre croissant de femmes rejoignant leurs rangs pourrait rendre plus difficile pour les autorités de repousser.

« Veulent-ils fermer toutes les entreprises ? a déclaré Shervin, un étudiant de 23 ans dont les cheveux courts et agités se balançaient au vent récemment à Téhéran. « Si je vais dans un commissariat, est-ce qu’ils le fermeront aussi ? »

Pourtant, ils s’inquiètent du risque. Les femmes interrogées n’ont fourni que leurs prénoms, par crainte de répercussions.

Vida, 29 ans, a déclaré que la décision d’elle et de deux de ses amis de ne plus se couvrir les cheveux en public ne se limitait pas au foulard.

« C’est un message pour le gouvernement, laissez-nous tranquilles », a-t-elle déclaré.

L’Iran et l’Afghanistan voisin contrôlé par les talibans sont les seuls pays où le hijab reste obligatoire pour les femmes. Avant que les manifestations n’éclatent en septembre, il était rare de voir des femmes sans foulard, même si certaines laissaient parfois tomber leur hijab sur leurs épaules. Aujourd’hui, il est courant dans certains quartiers de Téhéran de voir des femmes sans foulard.

Pour les femmes musulmanes pratiquantes, le couvre-chef est un signe de piété devant Dieu et de pudeur devant les hommes extérieurs à leur famille. En Iran, le hijab – et le tchador noir englobant porté par certains – est également depuis longtemps un symbole politique.

Le dirigeant iranien Reza Shah Pahlavi a interdit le hijab en 1936 dans le cadre de ses efforts pour refléter l’Occident. L’interdiction a pris fin cinq ans plus tard lorsque son fils, Shah Mohammad Reza Pahlavi, a pris la relève. Pourtant, de nombreuses femmes iraniennes des classes moyennes et supérieures ont choisi de ne pas porter le hijab.

Lors de la révolution islamique de 1979, certaines des femmes qui ont aidé à renverser le shah ont adopté le tchador, une cape qui couvre le corps de la tête aux pieds, à l’exception du visage. Les images de femmes armées enveloppées de tissu noir sont devenues un spectacle familier pour les Américains lors de la prise de contrôle de l’ambassade américaine et de la crise des otages plus tard cette année-là. Mais d’autres femmes ont protesté contre une décision du grand ayatollah Ruhollah Khomeini ordonnant le port du hijab en public. En 1983, il est devenu la loi, appliquée avec des sanctions telles que des amendes et deux mois de prison.

Quarante ans plus tard, les femmes du centre et du nord de Téhéran peuvent être vues quotidiennement sans foulard. Alors qu’au début, le gouvernement iranien évitait une confrontation directe sur la question, il a de plus en plus fléchi les pouvoirs de l’État ces dernières semaines pour tenter de freiner cette pratique.

Début avril, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que « retirer le hijab n’est ni islamique ni politiquement acceptable ».

Khamenei a affirmé que les femmes refusant de porter le hijab étaient manipulées. « Ils ne savent pas qui est derrière cette politique de suppression et de lutte contre le hijab », a déclaré Khamenei. « Les espions de l’ennemi et les agences d’espionnage de l’ennemi poursuivent cette affaire. S’ils sont au courant, ils n’y participeront certainement pas. »

Les médias purs et durs ont commencé à publier des détails sur des situations « immorales » dans les centres commerciaux, montrant des femmes sans hijab. Le 25 avril, les autorités ont fermé le centre commercial Opal de 23 étages dans le nord de Téhéran pendant plusieurs jours après que des femmes aux cheveux apparents aient été vues passer du temps avec des hommes dans un bowling.

« C’est une punition collective », a déclaré Nodding Kasra, un vendeur de 32 ans dans une boutique de vêtements du centre commercial. « Ils ont fermé un centre commercial avec des centaines d’employés sur les cheveux de certains clients? »

Selon le journal réformiste Shargh, la police a fermé plus de 2 000 entreprises à travers le pays pour avoir admis que des femmes ne portaient pas le hijab, y compris des magasins, des restaurants et même des pharmacies.

« C’est un jeu perdant-perdant pour les entreprises. S’ils avertissent (les femmes) de ne pas porter le hijab conformément aux ordres des autorités, les gens les boycotteront », a déclaré Mohsen Jalalpour, ancien directeur adjoint de la Chambre de commerce iranienne. « S’ils refusent de se conformer, le gouvernement les fermera. »

Bijan Ashtari, qui écrit sur la politique iranienne, a averti que les propriétaires d’entreprises qui étaient restés silencieux pendant les manifestations inspirées par Mahsa Amini pourraient désormais se soulever.

Pendant ce temps, les bureaux du gouvernement ne fournissent plus de services aux femmes qui ne se couvrent pas les cheveux, après que certaines l’aient fait ces derniers mois. Le chef de la fédération nationale d’athlétisme, Hashem Siami, a démissionné ce week-end après que certaines participantes à un semi-marathon féminin dans la ville de Chiraz aient concouru sans le hijab.

Il y a des signes que la répression pourrait s’intensifier.

Certains ecclésiastiques ont exhorté les soldats déployés, ainsi que la force Basij entièrement volontaire des Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens, à appliquer la loi sur le hijab. La Garde aurait saisi lundi un bateau de pêche iranien pour avoir transporté des femmes ne portant pas le hijab près de l’île d’Ormuz, selon l’agence de presse semi-officielle Fars.

La police affirme également que les caméras de surveillance dotées d’une « intelligence artificielle » trouveront des femmes ne portant pas leur couvre-chef. Une vidéo astucieuse partagée par les médias iraniens a suggéré que les images de surveillance seraient comparées à des photographies d’identité, bien qu’il ne soit pas clair si un tel système est actuellement opérationnel.

« La lutte contre le hijab restera sur le devant de la scène à moins que le gouvernement ne parvienne à un accord avec les puissances mondiales sur l’accord nucléaire et l’allégement des sanctions », a déclaré l’analyste politique basé à Téhéran Ahmad Zeidabadi.

Mais la diplomatie est au point mort et les manifestations anti-gouvernementales pourraient s’élargir, a-t-il déclaré. Le hijab « sera le principal enjeu et le combat ne portera pas uniquement sur les foulards ».

Sorayya, 33 ans, a déclaré qu’elle se battait déjà pour un objectif plus large en se passant du foulard.

« Je ne veux pas que ma fille subisse les mêmes pressions idéologiques que moi et ma génération avons subies », a-t-elle déclaré en déposant sa fille de 7 ans dans une école primaire du centre de Téhéran. « C’est pour un avenir meilleur pour ma fille. »

——



Gambrell a rapporté de Dubaï, Émirats arabes unis.