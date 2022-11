Femmes célibataires offertes compagnon inhabituel

Une figure masculine avec une tête de nounours a été créée pour ceux qui ont besoin d’un câlin pendant les “longues nuits solitaires”

Loving Bear Puffy, une peluche à taille humaine en forme de corps d’homme avec “la tête d’un ours à moitié endormi”, est une solution idéale pour les personnes seules en quête de câlins, selon ses créateurs. Le jouet a attiré l’attention des médias britanniques plus tôt cette semaine.

Selon le site officiel de Puffy, il est durable, doux, léger, s’adapte à la forme du corps de chaque personne et fournit un soutien émotionnel chaque fois que cela est nécessaire.

“Puffy remplace le besoin de présence physique d’une personne dans divers moments et situations de la vie quotidienne, en particulier pendant les longues nuits solitaires”, lit la description du jouet, qui se vend 160 $.

Les créateurs de Puffy – la femme d’affaires bulgare Tonia Berdankova et sa fille Ina Marholeva – admettent qu’en raison de l’apparence inhabituelle de l’ours en peluche et de sa hauteur de 170 cm, s’y habituer pourrait “prends du temps.” Cependant, ils sont certains que très bientôt les heureux propriétaires de Puffy “ne fera que l’apprécier et le câliner.” Ils peuvent également personnaliser leur nouveau compagnon, qui arrive avec “Pas de vêtements à lui.”

Découvrez Puffy, l’ours en peluche grandeur nature. Idée cadeau de Noël ? pic.twitter.com/raJzIf2Ssk – 97LAV (@97LAV) 14 novembre 2022

Berdankova, basée à Varna, a eu l’idée de créer un jouet aussi inhabituel l’année dernière lorsque sa fille avait du mal à vivre un été solitaire sans son mari.

“J’y pensais et comment il y a beaucoup de femmes seules dans le monde pour une raison quelconque et elles ont besoin d’une sorte de présence physique”, Berdankova a révélé dans une interview au Daily Mail publiée vendredi.

Lorsqu’on lui a demandé si elle prévoyait de produire une version féminine de Puffy pour les hommes à câliner, elle a répondu : “Peut-être plus tard.”

“Mais je pense que les femmes sont plus susceptibles d’admettre que nous avons besoin de quelque chose comme ça”, a ajouté le co-créateur.

Au cours des premiers mois de la vie de Puffy, les ventes n’ont cessé de croître, a déclaré Berdankova, l’adoption étant la plus élevée aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves.