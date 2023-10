Femmes amoureuses | Divertissement | L’impression des États-Unis

La maison d’édition Wunderkammer, créée et dirigée par Elisabet Riera (Barcelone, 1973) est un prodige du bon goût. Elle publie des auteurs comme Juan Eduardo Cirlot ou Roger Callois, bien-aimés, ainsi qu’Unica Zürn ou Valentine Penrose, qui n’ont pas pu être beaucoup lus en espagnol, et les combine avec de nouveaux auteurs dans un mélange attrayant de littérature exigeante, de spiritualité et critique, avec une conception éditoriale, graphique et

des collections pour tirer votre chapeau. Riera est également l’auteur de trois ouvrages en espagnol et aussi, depuis 2017, de livres en catalan. L’Altra publié Lum, l’histoire d’un retour à la maison paternelle, tandis que Effendi (Males herbes, 2021) est une dystopie autour de quelques pilules de bonnes ondes : deux livres sur ces sujets magnétiques qui attirent soudain les auteurs comme s’il s’agissait d’épingles.

Une fois ce sera l’été, la nuit sincère Son approche est plus originale : elle est basée sur une maladie – le cancer du sein – qui oblige la protagoniste à repenser sa vie. Toujours dans son bureau, entourée de papiers, elle décide de partir à la recherche de la trace d’un troibaritz : Alba de Peralada. Elle monte à Llançà,

On monte au Coll de Banyuls, on continue jusqu’au Coll de Manrella et on arrive à Ses Salines, un lieu avec une importante tradition littéraire – à laquelle on fait allusion – car c’était le lieu par où passaient les réfugiés de Mas Perxers en chemin. s’exiler. , parmi lesquels le Père Quart qui écrivit son célèbre Corrandes à propos de l’expérience.

⁄Les vingt-quatre chapitres correspondent aux vingt-quatre lieder que Schubert écrivit alors qu’il était très malade.

Le travail des trobairitz – les femmes troubadours – n’est pas aussi populaire que celui des troubadours masculins : la comtesse de Día est peut-être la plus connue. Il convient de rappeler que la maison d’édition féministe La Sal a publié en 1983 une anthologie du trobairitz, préfacée par Magda Bogin. Riera reprend des vers de différents auteurs, traduits par Alfred Badia, pour construire le personnage d’Alba. A partir de là elle invente une très belle histoire, plastique et filmable. La vicomte de Rocabertí part en croisade, contrairement aux autres femmes de la noblesse qui accompagnent ses maris à la guerre, la vicomtesse reste au château. Une nuit, Alba la voit nue essayer son épée. Plus tard, lorsqu’ils se réveillent au lit, le manteau du vicomte recouvre leur corps. La jeune fille, qui a juré de vassalité à la vicomtesse, accepte secrètement de devoir partir. Le voyage du narrateur suit celui d’Alba.

Le troisième pied est le voyage d’hiver que Schubert écrivit en 1827 alors qu’il était très malade. Création, maladie, mémoire, désir se croisent dans une tresse émotionnelle et culturelle. Les vingt-quatre chapitres de Une fois ce sera l’été, la nuit sincère Ils correspondent aux vingt-quatre lieder de l’œuvre de Schubert, manipulés pour s’adapter aux paysages et aux lieux traversés par le narrateur. Ainsi, la girouette (« Le vent joue avec la girouette/Dans ma belle maison d’amour/Je pensais que déjà dans mon inondation/Elle sifflait le pauvre fugitif »), Riera la place sur le château de Quermançó – le château de Vilajuïga – au temps des trobairiz. Et elle cherche d’autres équivalences avec le tilleul, le vieillard à tête grise ou le corbeau. Il y a beaucoup de petits caractères avec lesquels jouer.

Le roman nous transmet le sentiment de la femme qui cherche « à atteindre le fond de la vie ». Il nous invite à revivre l’amour impossible d’Alba et de la vicomtesse non pas comme une histoire du XIIIe siècle mais comme un amour d’aujourd’hui. Schubert accompagne et réconforte. J’aime quand Riera dit que la cicatrice ressemble à un nombril et qu’elle a la forme d’une croix et d’une aile, que la touche métallique de la gourde sur les lèvres de la protagoniste la ramène à la réalité. Mais si je lis qu’il dit « per l’ombra i els corriols xics: els camins de l’ànima », que « salut troba llàgrimes gelades, caramells de l’ànima », et que « la beauté est aussi mystérieuse que les morts », je trouve ça pauvre. Je comprends la référence romantique, mais je pense qu’on pourrait demander un peu plus.

Élisabeth Riera. Une fois ce sera l’été, la nuit sincère. Maladies à base de plantes. 192 pages. 18 euros