Femme, surprise en train de passer du temps à travailler à domicile, licenciée ; Amende Rs 3 Lakh

Suite à la pandémie de COVID-19, le module de travail à domicile a été adopté par de nombreuses entreprises à travers le monde. Le module, qui a commencé comme une nécessité pendant la pandémie, est rapidement devenu la nouvelle norme, de nombreuses entreprises poursuivant la tendance à ce jour, car il profite à la fois à l’employeur et à l’employé. Cependant, si vous pensiez que le travail à domicile signifiait également que vous pouviez échapper aux yeux de votre employeur, vous vous trompiez.

Une entreprise basée en Colombie-Britannique a développé un logiciel pour garder un œil sur les personnes travaillant à domicile nommé Timecamp et une femme canadienne a récemment perdu son emploi, grâce au logiciel. Karlee Besse, comptable à distance en Colombie-Britannique, a été invitée à effectuer un paiement de Rs. 3 lakh à ses employeurs en compensation pour “vol de temps”, en plus d’être licenciée.

Selon les rapports, le programme TimeCamp surveille les personnes qui travaillent à domicile. Le logiciel a découvert que Besse passait la majorité de ses heures de travail loin de son bureau à domicile. En conséquence, elle a été renvoyée immédiatement. Besse a mis en doute l’authenticité du logiciel et a également allégué qu’elle avait été licenciée sans préavis et a exigé environ 3,03 lakh Rs, y compris les salaires impayés et l’indemnité de départ de son employeur. L’affaire a rapidement été portée devant les tribunaux.

L’entreprise a cependant rejeté les allégations de la femme et démontré l’efficacité du programme. La femme a accumulé plus de 50 heures de temps de travail, selon l’employeur, mais elle n’a pas passé tout le temps au travail. Après cela, le juge a rejeté la demande de la femme et, au contraire, lui a ordonné de payer Rs 3 lakh à l’entreprise.

