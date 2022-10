Femme mangée par un python de 22 pieds en Indonésie | Nouvelles du monde

Le corps d’une femme portée disparue par son mari a été retrouvé à l’intérieur du corps du serpent.

La femme de 54 ans, prénommée Jahrah, a été portée disparue dimanche et se rendait à son travail dans une plantation de caoutchouc, selon le site d’information indonésien Detik.

Le mari de Jahrah a retrouvé ses sandales, un couteau et un foulard appartenant à sa femme lorsqu’elle n’est pas rentrée chez elle. et a signalé sa disparition à la police, a rapporté Detik, selon le chef de la police de Jambi, AKP S Harefa.

Après une recherche par des habitants, le corps de Jahrah a été retrouvé dans l’estomac d’un python, a ajouté le chef de la police.

“Lors de la recherche, l’équipe a trouvé un python de 7m de long soupçonné d’avoir chassé la victime. Puis l’équipe a immédiatement attrapé le serpent pour s’assurer que la victime disparue se trouvait dans l’estomac du serpent.

“Lorsque les habitants ont fouillé, la victime a finalement été retrouvée dans l’estomac du serpent. Le corps de la victime n’a pas non plus été détruit lorsqu’il a été retrouvé dans le corps du serpent, car on soupçonnait qu’il venait d’être la proie”, a déclaré la police.

Les pythons étouffent leur proie en s’enroulant autour du corps de leur victime.

En 2018, une femme a été avalé entier par un python de 23 pieds en Indonésie en jardinant.

L’Indonésie a une grande population de pythons réticulés géants.