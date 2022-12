Femme Joliet à la recherche d’une nouvelle maison pour un gâteau aux fruits vintage – Shaw Local

[ Joliet woman on a mission to keep ‘king of the instruments’ alive ]

John Carey Kuhl devait être le premier destinataire du gâteau aux fruits de la famille alors qu’il combattait pendant la Première Guerre mondiale. Il est rentré chez lui avant l’arrivée du gâteau aux fruits surdoué et le gâteau aux fruits a été renvoyé à l’expéditeur. Le gâteau aux fruits est maintenant dans la maison de Craig et Sarah Randolph de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)