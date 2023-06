Femme du Lower Mainland à la recherche de l’amour à la télévision

Un résident de Pitt Meadows espère trouver l’amour dans la dernière émission de télé-réalité de CTV intitulée L’agriculture pour l’amour.

Amy Bachmann, 25 ans, est maintenant l’un des quatre « célibataires urbains » en lice pour l’amour de Farmer Doug dans l’émission.

C’est sa mère, en fait, qui a eu l’idée de postuler pour le spectacle et a envoyé le profil de Bachmann Doug Groenendijk.

Au début, l’ancien chef de bureau n’allait pas postuler. Mais Bachmann, qui travaille maintenant dans l’application de la conformité avec le gouvernement provincial, a jeté un deuxième coup d’œil au profil et s’est dit « qu’est-ce que j’ai à perdre ».

Bachmann a déclaré que sa mère n’essayait pas normalement de l’installer avec des hommes, cependant, ses parents sont des producteurs laitiers – tout comme Groenendijk – et elle pense que c’est ce lien qui a amené sa mère à croire qu’ils feraient un bon choix pour un autre.

L’une des principales qualités que Bachmann recherche chez un homme est quelqu’un qui est plus grand qu’elle à cinq pieds huit pouces.

« J’ai juste ce truc où je ne peux pas sortir avec quelqu’un de plus petit que moi », a-t-elle ri. Et quand elle a découvert que Groenendijk mesurait six pieds cinq pouces, elle était comme « cha-ching » !

Ce qu’elle pense faire d’elle une bonne candidate pour Groenendijk, c’est son honnêteté et le fait qu’elle est une personne très directe.

« Je dirai et ferai ce que je pense être juste et ce en quoi je crois », a-t-elle déclaré, notant qu’elle pense que c’est une bonne qualité à avoir.

Elle pense également qu’elle est la meilleure personne pour Groenendijk en raison de son lien avec l’élevage laitier.

« Grandir sur une ferme laitière, ce n’est certainement pas un mode de vie que beaucoup de gens connaissent », a-t-elle déclaré, notant l’horaire de travail et la proximité des animaux, du bétail.

Groenendijk, 25 ans, originaire de Chemainus, en Colombie-Britannique, est l’un des quatre agriculteurs à la recherche de l’amour – deux agricultrices et deux hommes – et chaque agriculteur a commencé avec sept candidats à la recherche de leur amour.

Deux ont été éliminés le premier épisode avec seulement cinq candidats invités à revenir dans la ferme de chaque agriculteur. Et un de plus a été éliminé après le deuxième épisode. Bachmann est toujours en compétition pour l’amour de Groenendijk.

Elle a dit que c’était amusant de rencontrer les autres femmes et de pouvoir partager ce voyage les unes avec les autres. Elle a décrit Groenendijk comme « si doux et si gentil » après l’avoir rencontré pour la première fois.

« C’était en fait vraiment agréable de pouvoir discuter avec lui pour le petit rendez-vous rapide que nous avions et d’apprendre à le connaître et d’avoir cette première impression de lui », a-t-elle ajouté.

C’est la première fois que Bachmann participe à une émission de télé-réalité et en plus de trouver l’amour, elle espère également en apprendre davantage sur elle-même en cours de route.

En plus de s’immerger dans un nouveau style de vie, les dateurs doivent également relever une série de défis, d’activités de groupe et se rendre à des rendez-vous intimes en tête-à-tête avec chaque agriculteur dans le but de trouver l’amour.

Épisode trois de L’agriculture pour l’amour diffusé le dimanche à 19 h sur CTV, avec le prochain épisode le 11 juin.

Les épisodes sont également diffusés sur ctv.ca ou sur l’application CTV.

Le casting est déjà ouvert pour les dateurs de la saison deux et l’un des agriculteurs à la recherche de l’amour est Jessica, une productrice de bleuets biologiques de 30 ans à Maple Ridge.

Maple RidgeFilms et sériesPitt Meadows