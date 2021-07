« Femme de voyou »: Jolie, la partenaire de Poirier, donne le MOYEN à McGregor frappé dans l’octogone alors qu’un Irlandais lance une horrible tirade d’après-combat

McGregor a subi une défaite atroce face à un Poirier dominant après que la cheville gauche du Dubliner se soit cassée à la fin du premier tour alors qu’il reculait après avoir lancé un coup de poing.

Le concours a été annulé car Poirier a été déclaré vainqueur via un arrêt de médecin TKO, plaçant l’Américain 2-1 en tête dans la trilogie entre les deux rivaux.

Une blessure à la jambe de Conor McGregor a forcé un arrêt du médecin dans le #UFC264 événement principal. Dustin Poirier a gagné via TKO. pic.twitter.com/jsZVltGniI – ESPN MMA (@espnmma) 11 juillet 2021

Une partie de la préparation de l’événement principal de samedi soir à la T-Mobile Arena s’était concentrée sur le retour de McGregor à ses singeries impétueuses, y compris les affirmations de « The Notorious » selon lesquelles la femme de Poirier avait tenté de se glisser dans ses messages directs sur les réseaux sociaux .

Poirier avait ignoré les jeux d’esprit de McGregor, affirmant même que la prétendue demande Instagram de sa femme Jolie à l’Irlandais aurait pu être fabriquée.

Poirier a semblé tout aussi imperturbable en entrant dans l’octogone, dominant une grande partie du premier tour avant que le bas de la jambe gauche de McGregor ne se brise, mettant fin au concours.

Alors que McGregor était à l’agonie dans l’octogone, il continuait toujours à cracher des barbes sur Poirier et sa femme.

AVERTISSEMENT : LANGAGE FORT

« Votre femme est dans mes DM »Conor McGregor à Dustin Poirier pic.twitter.com/iT01KfI4Cw – Rob Lopez (@r0bato) 11 juillet 2021

« Ce n’est pas fini » un McGregor provocant fulmina.

« Si je dois emmener ça dehors avec lui, c’est dehors. Je m’en fous.

« Votre femme est dans mes DM, hé bébé.

« Rappelle-moi, on te rattrapera plus tard. Nous serons à l’after. Le bébé de la discothèque Wynn. Espèce de petite merde. Baise-le.

À l’intérieur de l’octogone pour célébrer la victoire de son mari, Jolie Poirier a montré son majeur à McGregor alors qu’il donnait son interview d’après-combat.

L’image a été rapidement partagée sur les réseaux sociaux, la star de l’UFC Michael Chiesa qualifiant Jolie Poirier de « femme de voyou ».

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par JOLIE POIRIER (@mrsjoliepoirier)

Dustin Poirier a qualifié McGregor de « sac de saleté » dans ses propres commentaires d’après-combat, affirmant que l’ancien champion des deux poids était allé trop loin avec la rhétorique d’avant-combat, qui comprenait des menaces à « meurtre » l’Américain dans l’octogone.

« Des trucs de meurtre, il n’y a pas de retour de ça, » dit Poirier.

«Ce gars est un sac à poussière, mec. N’importe qui huant, vous pouvez embrasser tout mon trou ** « Poirier s’est ajouté aux 20 000 fans de la T-Mobile Arena.

« Le karma n’est pas une putain, c’est un miroir. »

Poirier semble maintenant prêt pour un affrontement avec les champions en titre des poids légers de l’UFC, Charles Oliveira, après avoir précédemment refusé un tir à la ceinture en faveur d’une troisième rencontre lucrative avec McGregor.

Cependant, le patron de l’UFC, Dana White, a laissé entendre qu’un quatrième combat entre Poirier et McGregor aurait lieu plus tard.

« C’est nul, c’est brutal, ce n’est pas la façon dont vous voulez que les combats se terminent » a déclaré White à propos de l’événement principal de samedi.

« Dustin Poirier se battra pour le titre et quand Conor sera guéri et prêt à partir, vous ferez le match revanche, je suppose, je ne sais pas. »

Poirier a également juré d’infliger plus de punition à McGregor pour ses insultes.

« On va se battre encore que ce soit dans l’octogone ou sur le trottoir » dit ‘Le Diamant’.

« Vous ne dites pas ce qu’il a dit. Ma femme est solide comme un roc, ça ne m’inquiète pas. C’est du bruit.

« Il disait qu’il allait me tuer. Tu ne dis pas des trucs comme ça, qu’il allait me tuer.

« Vous ne dites pas non plus de choses sur les femmes des gens, mais je sais que c’est zéro chance. Mais il y a une chance que quelqu’un meure et vous ne le souhaitez à personne. »