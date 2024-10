C’est l’un des moments les plus étranges de l’histoire de la télévision : un tueur en série notoire est passé à l’émission « The Dating Game » d’ABC et a remporté un rendez-vous avec Cheryl Bradshaw. Actuellement en streaming, le nouveau film de Netflix « Woman of the Hour », réalisé, produit par et avec Anna Kendrick, explore ce moment bizarre de l’histoire à travers les yeux du personnage de Kendrick, nommé Sheryl, qui survit à son interaction avec le meurtrier Rodney Alcala (Daniel Zovatto). comme l’a fait la vraie Cheryl Bradshaw.

Toutefois, dans la narration d’une histoire vraie au cinéma, des libertés créatives sont inévitablement prises. Nous avons donc comparé le cas réel de Rodney Alcala avec « La Femme de l’heure » pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est fiction dans le film.

Alcala a-t-il travaillé au Los Angeles Times ?

Une scène de « Woman of the Hour » représente Alcala travaillant au Times en 1977, un an avant son apparition en 1978 dans « The Dating Game ». On ne sait pas exactement quelle est sa position au sein du journal, mais ses collègues semblent impressionnés par lui alors qu’il raconte de grandes histoires sur sa connaissance de Warren Beatty et montre ses photographies. (De nombreuses images représentent des femmes nues.) La scène suggère qu’Alcala a exagéré son rôle au sein du journal pour avoir accès à ses sujets.

Bien qu’il n’utilise pas de pseudonyme et qu’il ait déjà été condamné, Alcala a été embauché par le Times en tant que compositeur en septembre 1977. Selon un épisode « 20/20 » sur « The Dating Game Killer », Alcala a effectivement apporté des photos de femmes nues au bureau, même si elles étaient considérées par ses collègues comme étant de nature artistique. et pas un signe avant-coureur sur son état d’esprit. Il a probablement utilisé son travail pour piéger au moins une de ses victimes : Pamela Jean Lambson a rencontré Alcala en octobre 1977, et l’ancien détective du comté de Marin. Richard Keaton a rappelé que Lambson était enthousiasmé par l’opportunité qu’Alcala lui offrait, en montrant la carte de visite du photographe à son styliste. Son corps a été retrouvé le lendemain. On ne sait pas exactement quand Alcala a quitté le journal, quelque temps avant de tuer Robin Christine Samsoe en 1979.

Quelle est la précision des scènes de « The Dating Game » ?

« Woman of the Hour » prend d’importantes libertés créatives en explorant le « Dating Game » crucial. Certains d’entre eux sont des ajustements mineurs pour un effet dramatique ; faire d’Alcala Bachelor n°3, alors qu’il était en fait n°1, aide le film à révéler le visage d’Alcala sur le panneau. Le changement de prix fait également monter les enjeux : Sheryl et Rodney gagnent un voyage tous frais payés à Carmel alors que le véritable prix était des cours de tennis et des billets pour le parc à thème Magic Mountain. Un aspect précis de la description de l’épisode ? Selon son compatriote Jed Mills, Alcala lui a vraiment dit : « Je reçois toujours ma copine. »

Quant à Sheryl qui participe à « The Dating Game » pour renforcer son profil d’actrice, ce qui peut paraître absurde aujourd’hui n’était pas rare à l’époque. Son agent souligne que cela a fonctionné pour Sally Champ qui est apparu dans un épisode de la série en 1966 (aux côtés du célibataire Robert Vaughn de la renommée « The Man From UNCLE ») ; de nombreuses autres stars ont participé à la série avant de devenir également une superstar, notamment Farrah Fawcett, Steve Martin, Suzanne Somers, Burt Reynolds et Arnold Schwarzenegger.

Le plus grand changement dans « The Dating Game » concerne Sheryl elle-même. Dans « Woman of the Hour », elle réécrit le scénario et pose ses propres questions, dont une délicate sur la relativité restreinte et « A quoi servent les filles ? » Au moins comme on le voit dans les clips survivants de l’épisode original, la vraie Cheryl semble s’appuyer sur les conventions de la série, jouant avec flirt avec le jeu. Connaissant le contexte des actions d’Alcala, c’est encore plus effrayant que le film : à un moment donné, Cheryl demande à Rodney d’agir comme un sale vieil homme, ce qui donne lieu à un moment qui serait probablement considéré comme trop scandaleux s’il était recréé pour le film.

Anna Kendrick dans le rôle de Sheryl dans « Femme de l’heure ». (Léah Gallo / Netflix)

Une femme a-t-elle reconnu Rodney dans « The Dating Game » ?

Une grande partie du poids dramatique de la séquence « The Dating Game » ne vient pas du jeu lui-même, mais d’une membre du public nommée Laura (Nicolette Robinson) qui est horrifiée de découvrir que l’un des célibataires est l’homme qui a tué son amie. Elle quitte le public du studio et se dirige vers le studio et demande de l’aide à un agent de sécurité. À son tour, le gardien lui propose de parler à un producteur, mais c’est une farce cruelle : refusant de prendre ses inquiétudes au sérieux, il lui donne à la place le nom d’un concierge.

Kendrick a déclaré que Laura représente les personnes touchées par de tels crimes, ainsi que ceux qui ont tenté, sans succès, d’attirer l’attention des autorités sur Alcala au fil des ans. (L’ami de Laura qu’Alcala a tué était cependant basé sur une personne réelle.) De nombreuses personnes ont dénoncé Alcala pour des agressions et des meurtres au cours de plus d’une décennie avant qu’il ne soit finalement définitivement emprisonné en juillet 1979.

En fait, Alcala avait un casier judiciaire avant même d’apparaître dans « The Dating Game », purgeant des peines de prison pour avoir agressé deux filles et devenant un délinquant sexuel enregistré. (Dans les deux cas, il a été libéré sur parole.)

Alcala et Bradshaw sont-ils allés boire un verre ?

Bien qu’Alcala ait remporté « The Dating Game » et obtenu un rendez-vous avec le vrai Bradshaw, ce rendez-vous ne s’est jamais concrétisé. Le lendemain du tournage de l’épisode, a déclaré la coordinatrice des candidats Ellen Metzger, Bradshaw l’a appelée et lui a dit : « Je ne peux pas sortir avec ce type. Il y a des vibrations bizarres qui émanent de lui, il est très étrange. Je ne suis pas à l’aise de sortir avec lui. Est-ce que ça va poser un problème ? Ellen a dit à Bradshaw qu’elle n’était pas obligée d’avoir ce rendez-vous.

On ne sait pas exactement ce qui s’est passé entre Bradshaw et Alcala. Dans les extraits de leur épisode, Bradshaw a l’air considérablement moins excitée lorsqu’elle se retrouve face à Alcala. Il est peu probable que les deux hommes soient allés boire un verre après le spectacle, comme le montre « Woman of the Hour ». Quoi qu’il en soit, c’est une scène intense et effrayante qui met intelligemment en évidence la différence de taille du couple et l’avantage de puissance physique dont il dispose. Le moment où Alcala a failli attaquer Sheryl dans sa voiture, pour être sauvé par une ouverture de porte de scène à la dernière seconde, est également probablement un artifice narratif.

Comment Alcala a-t-il été attrapé ?

Amy, l’adolescente en fuite vue à la fin de « Woman of the Hour », est basée sur la vraie Monique Hoyt, qui s’est en fait échappée d’Alcala et l’a dénoncé à la police, ce qui a conduit à son arrestation en février 1979. Mais comme le texte post-film révèle que ce n’était pas la fin de ses crimes. En attendant son procès, Alcala a été libéré sous caution et a recommencé à tuer. Le 24 juillet 1979, il est arrêté une dernière fois pour le meurtre de Robin Samsoe, 12 ans. La police a découvert à Seattle une unité de stockage appartenant à Alcala, remplie de preuves accablantes et de trophées de ses meurtres. Alcala a été condamné à mort lors de son procès, mais une série d’appels, d’annulations et de procès ultérieurs ont laissé Alcala en prison jusqu’en 2019, date à laquelle la Californie a imposé un moratoire sur la peine capitale. Alcala est finalement décédé en prison de causes naturelles en 2021.

En fin de compte, Alcala a été reconnu coupable de sept meurtres, même si l’on estime que le nombre réel de personnes qu’il a tuées est nettement plus élevé. Un jour, le mystère sera peut-être résolu : le service de police d’Huntington Beach a publié les photographies d’Alcala en 2010 dans l’espoir que les personnes qui les ont reconnus se manifesteraient et identifieraient certaines des victimes.

La « Femme de l’heure » affirme que certaines autorités estiment que jusqu’à 130 personnes ont été tuées par Alcala.