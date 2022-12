Femme chinoise sur le remboursement de la dette de son mari

C’est une bénédiction d’avoir quelqu’un qui vous adore, prend soin de vous et vous soutient quoi qu’il arrive dans la vie. Cette déclaration a trouvé sa pertinence en Chine où une femme, surnommée Zhou, a remboursé la dette de son mari de Rs 35 lakh. Ce qui est encore plus attachant, c’est qu’elle a nié avoir accepté le prix de la mariée traditionnelle de Rs 35,51,708 et un paquet rouge d’une valeur de Rs 1,18,390 payé par le marié, a rapporté le South China Morning Post.

La fiancée de Zhou, surnommée Hu, s’est empilée avec une énorme dette financière en raison d’un mauvais investissement. Non seulement Zhou a décidé de l’aider financièrement, mais elle n’a pas non plus accepté de cadeau de fiançailles ou de bague de fiançailles. Certains utilisateurs de médias sociaux ont été déconcertés après avoir lu cette nouvelle et ont émis de nombreux commentaires négatifs accusant Zhou d’être naïf dans son approche. Elle ne se soucie pas de ces trolls et a clarifié sa position dans une vidéo publiée en ligne. Elle a dit: “Je crois en nous travaillant ensemble pour un avenir meilleur.”

Hu est immensément heureuse de la quantité d’amour et de soutien dont a fait preuve son futur fiancé et promet de rendre tout l’argent. Hu a également dit qu’il travaillerait dur pour s’occuper d’elle.

De nombreux internautes doivent être curieux d’en savoir plus sur ce couple qui a décidé d’être ensemble dans les moments difficiles. Selon le rapport publié dans le South China Morning Post, Zhou appartient à la ville de Nanchang dans la province du Jiangxi, dans l’est de la Chine. Elle a rencontré Hu lors d’un rendez-vous à l’aveugle et a continué à sortir ensemble pendant un mois.

Finalement, ils ont décidé de se marier d’ici la fin de cette année. L’histoire a été appréciée par de nombreux utilisateurs des médias sociaux, mais certains se demandent pourquoi la famille de Hu ne l’a pas soutenu. Ils ont estimé que si la famille de Hu pouvait offrir une grosse somme comme prix de la mariée, ils auraient également pu payer sa dette.

