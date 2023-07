Femme australienne, teckel mutilé par un bull terrier des semaines avant le jour du mariage

Une femme et son teckel miniature de 3 ans ont été attaqués par un autre chien alors qu’ils se promenaient dans un parc pour chiens sans laisse sur la Gold Coast en Australie.

La culturiste Isabelle Payne et son chiot, Lola, ont tous deux été « attaqués sans provocation et mutilés » par un bull terrier au parc mercredi, selon un post GoFundMe de son fiancé, Jacob Thirkettle.

Le jour du mariage du couple devrait avoir lieu dans environ sept semaines.

Thirkettle, qui se promenait avec Payne et Lola lorsqu’ils ont été attaqués, a déclaré que sa fiancée avait été « très gravement blessée » dans sa tentative de libérer le petit chien de la bouche du bull terrier.

Lola a été transportée d’urgence chez le vétérinaire après l’incident et a subi une intervention chirurgicale pour réparer des lacérations sur son dos et la fourrure près de sa cage thoracique, a révélé le message. Bien que l’opération ait été un succès, le jeune chien a encore un long chemin à parcourir pour un rétablissement complet.

Les blessures du chien auraient pu mettre sa vie en danger sans les efforts de Payne pour la sauver, a partagé Thirkettle dans le message pour collecter des fonds pour les factures vétérinaires et le rétablissement de Lola.

« Sûr de dire que sans la réflexion rapide d’Isabelle, Lola ne serait pas ici avec nous aujourd’hui », a-t-il écrit. « Nous sommes très reconnaissants envers les membres de la communauté que nous ne connaissons pas qui sont venus à leur secours. »

Le teckel nécessitera des visites supplémentaires chez le vétérinaire et un traitement continu, selon News.com.au.

Payne a également subi des blessures importantes lors de l’attaque et a reçu des soins pour plusieurs ecchymoses, égratignures et perforations, selon le point de vente.

Les futurs mariés ont publié jeudi une mise à jour sur la page GoFundMe en remerciement de tous ceux qui avaient fait un don à ce moment-là. Lundi matin, le compte avait collecté plus de 3 000 dollars australiens.

« Nous voulons juste remercier tous ceux qui ont soutenu le [GoFundMe] et pour tous les messages que nous avons tous les deux reçus », a écrit le couple lors de la collecte de fonds. « Honnêtement, nous sommes tellement reconnaissants envers tout le monde et nous sommes profondément submergés par l’amour et le soutien incroyable. Merci du fond du cœur. »

Payne et Thirkettle ont également un autre teckel miniature, selon une vidéo Instagram que Payne a publiée montrant son rétablissement et celui de Lola.