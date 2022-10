Femme australienne, mariée à un Indien, porte un paquet d’herbe ; Internet Douches Amour

Divers couples internationaux sont devenus viraux ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Des femmes du monde entier fréquentent des hommes indiens en raison de la richesse culturelle du pays. Une vidéo montrant une femme australienne portant un paquet d’herbe sur la tête à côté de son mari indien est devenue virale sur Instagram. La chimie entre eux est trop mignonne pour qu’Internet puisse y résister.

Publiée par Loveleen Vats sur Instagram, la bobine montrait la femme australienne, Courtney, marchant le long d’un chemin au milieu d’une ferme avec son mari Loveleen. Il aide ensuite Courtney à ramasser un paquet d’herbe attaché avec un morceau de tissu qu’elle porte sur sa tête pour le reste de la vidéo.

Publiée le 7 octobre, la vidéo a recueilli plus de 10 lakh vues et plus de 78 lakh likes. Les gens ont versé de l’amour et de bons vœux pour le couple dans les commentaires.

Un utilisateur a écrit: “Je prie Dieu de vous donner à la fois tout l’amour et le bonheur de la vie.” Un autre utilisateur a fait l’éloge de Courtney et a écrit – “Mec, elle est trop géniale.”

Loveleen Vats est populaire sur Instagram et compte plus de 1,97 lakh d’abonnés. Loveleen et Courtney publient des bobines de couple, montrant principalement leurs manigances domestiques. Presque toutes leurs bobines ont des milliers de vues et les gens aiment voir leurs bobines comme un divertissement.

Ils synchronisent même les lèvres avec des audios amusants sur leurs bobines. L’une des bobines montrait le couple se livrant à une bagarre amusante alors qu’ils entamaient un dialogue: “Je lui ai donné mon cœur, mais elle avait plutôt besoin d’un peu de cerveau”. Ils ont même une chaîne YouTube avec plus de 6 abonnés lakh.

