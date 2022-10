Femme assise sur une citrouille pour un cliché d’Halloween. Voici ce qui s’est passé ensuite

Le festival le plus effrayant de l’année est ici et il est rempli de décors Jack-o’-lantern, d’araignées, de labyrinthes de maïs et d’autres trucs effrayants. Cela appelle quelques clics d’automne. Cette femme espérait remplir sa pellicule avec des clichés d’Halloween, mais cela ne s’est pas avéré être ce à quoi elle s’attendait. On peut voir la femme se diriger vers un décor de citrouilles à côté de ce qui ressemble à un labyrinthe de maïs. Elle s’assoit sur une plus grande citrouille et en attrape une plus petite, prête à poser. Mais la plus grosse citrouille s’écrase et elle tombe par terre. La caméra se rapproche et montre le désordre au sol avant que la vidéo ne se coupe. Le clip compte près de 800 000 vues depuis sa publication sur Twitter samedi. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux éclatent de rire devant le clip. Beaucoup ont rappelé à l’utilisateur la règle “vous le cassez, vous l’achetez”. Certains se sont demandé si elle devait effectivement payer pour cela. D’autres ont plaisanté en disant que c’est ainsi que les citrouilles se transforment en courges. Pendant ce temps, un utilisateur a pris sur lui d’ajouter à la tendance des mèmes “Ils ne les font plus comme ça”. “Ils ne font tout simplement plus de citrouilles comme avant”, a écrit l’utilisateur de Twitter.

Ils ne font tout simplement plus de citrouilles comme avant – Vicki VanderHorn (@annticki) 29 octobre 2022

Un autre commentaire disait: “Comment tester une citrouille trop mûre.”

Comment tester une citrouille trop mûre. — Ricjuani (@ricjuani) 29 octobre 2022

Un troisième utilisateur a commenté: «Gros gros rond ou petit, cette citrouille a dit qu’il était impossible que vous ayez tiré la dernière goutte! Ne vous asseyez pas sur moi !

Grosse grosse ronde ou petite cette Citrouille 🎃 a dit pas question que vous ayez tiré la dernière paille ! NE VOUS ASSIS PAS SUR MOI 🤮🙊😂 – Usha (@UshaP) 29 octobre 2022

Certains utilisateurs ont mentionné qu’ils ne s’assiéraient jamais sur une citrouille. Pas même pour un super clic Instagram. Les citrouilles d’Halloween sont assez courantes. En fait, ils ont une longue histoire d’être associés à Halloween. L’association est née d’un mythe irlandais sur Stingy Jack. Il a trompé le diable pour son propre gain monétaire. Quand Jack est mort, il n’a été autorisé ni au paradis ni en enfer, donc Jack devait parcourir la terre pour l’éternité. En Irlande, les gens sculptent des visages démoniaques dans des navets pour effrayer l’âme errante de Jack. Lorsqu’ils ont émigré aux États-Unis, ils ont commencé à sculpter des citrouilles à partir de citrouilles.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici