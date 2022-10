Femme animaux de compagnie, gratte la tête d’un lion dans une vidéo virale ; Internet réagit

Nous tombons souvent sur des vidéos d’humains interagissant avec des animaux. Alors que la plupart des vidéos sont mignonnes et impliquent des chiens ou des félins de compagnie, certaines d’entre elles sont dangereusement réelles et difficiles à croire. Une vidéo montrant une femme interagissant avec un lion comme s’il s’agissait de son animal de compagnie est devenue virale.

La femme dans la vidéo peut être vue en train de gratter la tête du lion. Une lionne se trouve à côté du lion sur le lit, tandis que d’autres peuvent être vus en cage derrière eux. Le lion qu’elle griffe est également enchaîné, sauf que les chaînes ne limitent en aucune façon le mouvement du lion.

La vidéo ressemble à une version indienne de l’émission de feu Steve Irwin. Considéré comme le “chasseur de crocodiles”, le gardien de zoo australien aimait les animaux et était réputé pour son amour pour eux.

Le lion dans la vidéo semble sans défense et ne semble pas avoir l’intention d’attaquer la femme. Il n’est pas faux de supposer que les lions ont été apprivoisés et entraînés de manière à ne pas attaquer les humains lors de leurs interactions.

Cependant, il n’est pas rare de voir des humains interagir avec des félins aussi dangereux. Un temple dans la province thaïlandaise de Kanchanaburi, nommé Wat Pha Luang Ta Bua Yanasampanno, est connu sous le nom de “temple du tigre” car le temple est un sanctuaire pour d’innombrables animaux sauvages, en particulier les tigres indochinois. Le temple facture des frais et les gens sont autorisés à caresser les tigres.

La vidéo Instagram en question compte plus de 22 000 likes et plus de 4 lakh vues. Les gens dans les commentaires ont demandé si la femme n’avait pas peur de caresser le lion et ont commenté – “N’as-tu pas peur?”

Un autre utilisateur a suggéré que la femme était assez courageuse uniquement parce que le lion était enchaîné et a commenté : « Si vous osez, faites-le sans les chaînes du lion. Appliquer la force sur l’animal pour se montrer.

Pensez-vous que la femme est courageuse ou êtes-vous d’accord avec les commentaires de l’utilisateur ?

