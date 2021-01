Reconnaissant la «précieuse contribution» des femmes à l’Église catholique, le pape François leur a formellement permis d’entreprendre davantage de tâches pendant la messe. Le sacerdoce reste cependant réservé aux hommes, a-t-il confirmé.

Le changement des lois canoniques a été annoncé lundi par le Vatican lors de la publication de la lettre du Pape à un cardinal expliquant la décision. Désormais, les ministères de lecteur et d’acolyte – rôles remplis par des laïcs pendant la messe – peuvent également être assumés par des femmes.

En fait, les femmes du monde entier assument déjà ces rôles depuis un certain temps, en particulier dans les communautés avec trop peu d’hommes pour les occuper. Pourtant, l’affirmation formelle du changement est un pas important vers l’égalité dans l’Église catholique, car elle prive les évêques de la vieille école des raisons d’interdire aux femmes de lire la messe.

«Il n’y a rien de nouveau dans le fait que les femmes proclament la Parole de Dieu lors des célébrations liturgiques, ou accomplissent un service à l’autel comme serveuses de l’autel ou comme pasteurs eucharistiques. Dans de nombreuses communautés à travers le monde, ces pratiques sont déjà autorisées par les évêques locaux ». l’annonce lit.

Dans le même temps, le Pape a réaffirmé que les ministères ordonnés, comme le sacerdoce, restent réservés aux hommes. La décision a simplement clarifié la distinction entre les ministères ordonnés et laïcs, a noté le pape François.

«Ces ministères se situent dans la dynamique de la collaboration mutuelle qui existe entre ces deux sacerdoce, et leur caractère spécifiquement« laïc »est devenu de plus en plus prononcé, en lien avec le sacerdoce exercé par tous les baptisés en vertu de leur baptême», il a noté.

Cette décision intervient alors que le Vatican reste sous pression pour permettre aux femmes d’être des diacres – des prêtres ordonnés du rang le plus bas, capables d’accomplir bon nombre des mêmes tâches que les prêtres à part entière, y compris le baptême et la présidence des funérailles ou des mariages. L’année dernière, le Pape a créé une commission spéciale chargée d’examiner cette question. Ce sera la deuxième enquête du Vatican sur la question des femmes diacres, car le premier groupe d’étude, lancé en 2016, n’a pas réussi à parvenir à un consensus.

Alors que les partisans de l’idée croient qu’un tel changement apporterait non seulement plus d’égalité au ministère, mais aiderait également à gérer la pénurie de prêtres observée dans certaines parties du monde, les traditionalistes s’y opposent fermement. Permettre aux femmes d’être diacres leur ouvrirait la voie pour qu’elles deviennent des prêtres ordonnés, disent-ils, et qu’elles jugeraient tout à fait inappropriées.

