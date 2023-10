Femme accusée de complicité de tentative de meurtre au premier degré

4 octobre — Une femme de Clarkston, en liberté conditionnelle pour meurtre, a été inculpée de complicité dans une tentative de meurtre au premier degré dans une affaire dans le comté de Nez Percé.

Kelley A. Wilson a été inculpée lundi par un grand jury pour avoir prétendument caché ou dissimulé délibérément la connaissance d’un crime à un agent de la paix. La juge d’instance Victoria Olds a lu à haute voix le document d’accusation mardi alors que Wilson apparaissait sur Zoom pour sa première comparution. L’accusation de crime indique que le crime présumé s’est produit entre le 14 juillet et le 2 octobre, date de l’acte d’accusation.

Wilson risque une peine maximale de 15 ans de prison ainsi qu’une amende de 50 000 $ et 15 ans de probation.

Le juge du deuxième district, Mark Monson, a signé l’acte d’accusation et a émis un mandat d’arrêt d’un million de dollars. Olds a laissé en place la caution ordonnée par Monson.

Au cours de l’audience, la procureure adjointe en chef du comté de Nez Percé, April Smith, a demandé que la caution d’un million de dollars reste en place en raison de la nature de l’accusation, de la sécurité des témoins et du fait que Wilson est en liberté conditionnelle pour meurtre.

Selon un précédent article du Lewiston Tribune, Wilson a été condamnée à 30 ans de prison en 2005 pour avoir poignardé son petit ami, Charles E. Thrush Jr., au cœur de sa résidence de Clarkston. Elle a également été reconnue coupable de cambriolage au premier degré lors de l’incident et a été condamnée à 30 mois de prison en même temps que sa peine pour meurtre. Wilson avait reçu l’ordre de rester à l’écart de Thrush et de son domicile après avoir été accusé d’agression pour violence domestique. Elle a affirmé lors de son procès avoir poignardé Thrush en état de légitime défense.

Plus tard, la Cour d’appel de l’État de Washington a annulé la condamnation pour meurtre au premier degré en raison d’une violation des droits de Miranda et de preuves concernant l’intention de tuer. En 2009, Wilson a signé un accord de plaidoyer au lieu d’un nouveau procès et l’accusation a été modifiée en meurtre au deuxième degré. Elle a ensuite été condamnée à 15 ans de prison et à quatre ans de prison, selon un précédent article du Tribune.

L’avocat de Wilson lors de l’audience de comparution initiale, Payton Lawrence, a déclaré qu’elle avait été libérée en 2018.

Au cours de l’audience, Wilson a interrompu Olds alors qu’elle expliquait ses droits et Olds lui a demandé de rester silencieuse pendant qu’elle parcourait ses droits et ses documents, puis de poser des questions. Après qu’Olds ait lu les accusations, Wilson a déclaré : « Je ne comprends pas les accusations. »

Olds lui a conseillé de parler à son avocat pour lui expliquer les accusations et le processus et a nommé Randy Reed comme défenseur public.

Plus tard, Wilson a également tenté de demander à Smith pourquoi elle n’avait pas été informée de l’acte d’accusation. Olds a dit à Wilson qu’elle ne pouvait pas poser de questions directement à l’accusation et que toutes les questions qu’elle avait devraient être posées à son avocat.

Les actes d’accusation du grand jury sont rendus secrets au public.

Olds a programmé une mise en accusation pour le 11 octobre.

