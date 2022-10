Femme, 38 ans, ‘amie décapitée, 67 ans, avant de se faire bénéficiaire de sa volonté et de jeter son corps à 200 miles’

UNE FEMME a été accusée d’avoir décapité son amie quelques instants avant de se faire bénéficiaire de son testament.

Jemma Mitchell, 38 ans, voulait 200 000 £ de la succession de Mee Kuen Chong, 67 ans, pour payer les réparations de sa maison délabrée.

Lorsque Mme Chong a refusé de lui donner 200 000 £ en cadeau en espèces, Mitchell lui aurait coupé la tête.

Mitchell a déplacé le corps dans sa maison à moitié abandonnée – qui manquait de toit et était entassée de détritus – et l’y a gardé pendant deux semaines.

Elle a ensuite effectué un aller-retour de 500 miles de Willesden, au nord-ouest de Londres, à Salcombe dans le Devon dans une voiture de location pour jeter les restes en juin dernier, a déclaré un tribunal.

La tête de Mme Chong a été retrouvée plusieurs jours plus tard avec un bandeau en laine grise.

Une fois à la maison, Mitchell – une étudiante en médecine primée et ancienne ostéopathe – a commencé à forger un testament sur son ordinateur afin qu’elle puisse hériter de l’essentiel de la richesse de Mme Chong, selon l’accusation.

Le faux testament a été découvert lors d’une perquisition au domicile de Mitchell, a déclaré mercredi Deanna Heer KC aux jurés de l’Old Bailey.

Mme Heer a déclaré aux jurés : “Dans ce cas, le motif est clair : l’argent.

“Une grosse somme a été nécessaire pour achever les réparations de la maison de l’accusée et, à Mee Kuen Chong, l’accusée a trouvé quelqu’un de qui elle pensait pouvoir l’obtenir, sinon de son vivant, du moins en forgeant son testament après avoir tué son.”

Le procureur a déclaré que Mitchell avait tué Mme Chong le 11 juin dernier au domicile de la victime – après avoir emporté avec elle une grande valise bleue.

Mme Chong a subi une fracture du crâne “évoquant un impact avec un outil dur ou une arme”, a-t-elle déclaré.

Mme Heer a poursuivi: “Ayant tué ou au moins mortellement blessé le défunt, elle avait besoin de se débarrasser de son corps et l’a donc retiré dans la valise bleue.

“C’est pourquoi, quand elle est partie… c’était tellement plus lourd qu’à son arrivée et pourquoi, le 26 juin 2021, l’accusée a parcouru plus de 500 milles jusqu’à Salcombe, l’emportant avec elle.

“Et c’est pourquoi elle s’est rendue en voiture… dans la zone où se trouvait le corps mutilé du défunt.”

Les jurés ont vu des photos du corps et de la tête vêtus de Mme Chong après avoir été retrouvés à environ 10 mètres l’un de l’autre dans les bois.

Le tribunal a également vu des images de vidéosurveillance retraçant prétendument les activités de l’accusé à la suite du meurtre.

À 13 h 13 le 11 juin, Mitchell a été filmé en train de marcher depuis le domicile de Mme Chong avec une valise qui semblait être “beaucoup plus lourde” qu’à son arrivée, a déclaré Mme Heer.

Elle tirait également une autre valise, appartenant à Mme Chong, qui contenait prétendument des documents relatifs à ses affaires financières.

Plus tard dans la journée, Mitchell a été soignée à l’hôpital St Thomas pour un doigt cassé, affirmant qu’elle l’avait enfermé dans une portière de voiture – ce que l’accusation a qualifié de mensonge.

En apprenant du locataire de Mme Chong qu’elle avait disparu, Mitchell lui aurait dit “qu’elle allait rester avec des amis de la famille pendant un an pour se vider la tête … quelque part près de l’océan”, a déclaré le tribunal.

L’accusé aurait loué une voiture le 26 juin dernier, donnant le numéro de téléphone enregistré à un voisin décédé plus tôt cette année-là.

MEURTRE D’HORREUR

Mitchell a récupéré la Volvo de location et aurait été surpris par CCTV en train de ranger la grande valise bleue dans le coffre avant de partir pour le sud-ouest.

La Volvo a été vue sur CCTV dans un garage de Marlborough, près de la côte sud du Devon.

Les images montraient que le pneu du côté passager avant était “déchiqueté”, ont dit les jurés.

Mitchell a emprunté le téléphone d’un client pour appeler une entreprise de récupération, disant qu’elle était venue à Salcombe pour une “route panoramique”.

Le réparateur a remarqué un bagage dans le coffre, mais celui-ci ne correspondait pas à la description de la valise bleue, qui, selon le procureur, avait été retirée au préalable.

Mme Heer a déclaré que le réparateur avait ouvert une porte dérobée et avait remarqué une “odeur inhabituelle – une sorte de moisi et d’humidité, une odeur qu’il n’avait jamais sentie auparavant et qu’il ne pouvait pas décrire”.

Plus tard dans la soirée, la voiture a été vue sur CCTV près de l’endroit où le corps a été jeté, ont entendu les jurés.

Mitchell est rentrée chez elle à Londres peu avant 7 heures du matin le lendemain avec la valise bleue, affirme-t-on.

Le corps et le sac à main de Mme Chong ont été retrouvés par des vacanciers peu avant 17 heures le 27 juin dernier.

À l’intérieur du sac se trouvait un morceau de corde orange semblable à un morceau trouvé plus tard au domicile de l’accusé.

Un examen post-mortem a révélé un crâne cassé causé par “une force contondante importante” et 20 fractures de côtes “très probablement” infligées avant la mort.

La police enquêtant sur la disparition de Mme Chong a tenté de contacter Mitchell le 26 juin dernier, ont appris les jurés.

Trois jours plus tard, elle a répondu par e-mail – affirmant que la victime “prévoyait de rester avec des amis près de la famille de sa sœur sur la côte”.

Mitchell a été arrêté le 6 juillet dernier et a dit aux policiers : “Je sais qu’elle est partie.”

Lors d’une perquisition, la police a récupéré la valise bleue du haut du hangar d’un voisin, avec des tests correspondant au sang sur un torchon à l’intérieur d’une poche à l’ADN de la victime, a-t-on affirmé.

Dans une chambre se trouvait le faux testament, daté d’octobre 2020, qui prétendait laisser 95% de la succession de Mme Chong à la défenderesse pour son projet de maison et 5% à la mère de Mitchell, a également entendu le tribunal.

L’un des faux signataires était le voisin de Mitchell décédé en mars dernier, ont dit les jurés.

La signature de Mme Chong était également “extrêmement improbable d’être authentique” et semblait avoir été copiée de son passeport britannique, a suggéré Mme Heer.

Un examen de l’ordinateur de Mitchell a révélé qu’un document Word du même testament avait été créé le 1er juillet – après la mort de Mme Chong.

Le tribunal a entendu que Mitchell et Mme Chong étaient de fervents chrétiens qui se sont rencontrés à travers l’église et se connaissaient depuis environ août 2020.

En l’espace d’un mois, Mitchell a commencé à parler à Mme Chong de ses finances et lui a suggéré de signer sa maison à Wembley pour éviter les droits de succession.

Mme Chong a décidé de ne pas le faire, mais Mitchell a continué à faire pression sur elle pendant près d’un an, a appris le tribunal.

Six mois avant sa mort, la victime a accepté de donner 200 000 £ pour les réparations, à condition que la maison soit utilisée pour le culte chrétien.

Mais le 7 juin, elle avait décidé de ne pas le faire et avait dit à Mitchell quand elle était venue chez elle, prétend-on.

Le 8 juin, la victime lui a envoyé un message disant: “Jusqu’à ce que vous ayez vendu la maison, je ne veux pas que vous veniez chez moi ou chez moi, je suis stressé jusqu’au cœur.”

Lorsque Mitchell lui a suggéré de rendre visite à Mme Chong le jour de sa disparition, le 11 juin, la victime en avait tellement marre que son amie la harcèle pour de l’argent qu’elle a déclaré dans un texto : “[Do] ne pas parler de maison ou d’argent, les stresse tous les deux.”

Mitchell a été capturé sur CCTV alors qu’il se rendait à la maison de Mme Chong à Chaplain Road à 8 heures du matin avec une valise bleue vide, qui était pleine lorsqu’elle est partie à l’heure du déjeuner pour prendre un taxi pour rentrer chez elle.

Elle a également emporté une mallette appartenant à la victime remplie de ses documents personnels, affirme-t-on.

Mitchell a nié le meurtre, affirmant que la mort n’avait rien à voir avec elle, et le procès se poursuit.