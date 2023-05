jeDans le domaine des tendances TikTok transformées en émissions de télé-réalité culturelle de masse, peu ont capté l’attention comme la ruée vers l’Alabama. Pendant des semaines en août 2021, TikTok a été inondé de contenu sur le processus intense, très scruté et anticipé de recrutement de sororité : des « OOTD » quotidiens (tenues du jour), des vidéos récapitulatives d’urgence de nouveaux membres potentiels (PNM) fraîchement bronzés et coiffés, et les réactions des filles de 18 ans ravies ou dévastées par le jeu de sympathie à enjeux élevés qui se précipite.

Le même processus en août 2022, appelé par beaucoup «Bama Rush saison 2», a été autant un succès que la saison 1 – les 5 meilleurs utilisateurs de PNM TikTok a recueilli 110 millions de vues pour leurs vidéos, les vidéos individuelles dépassant même les épisodes les plus regardés de Keeping Up With the Kardashians. Mais l’attention avait des sororités méfiantes. Le New York Times signalé sur la paranoïa à Tuscaloosa à propos de PNM prétendument (mais pas réellement) micro, et l’inquiétude suscitée par un documentaire « secret » réalisé par Vice Studios et la réalisatrice Rachel Fleit.

Fleit, qui a réalisé en 2021 le film Introducing, Selma Blair, tournait en effet un film à Tuscaloosa : Bama Rush est désormais disponible sur Max, le service connu jusqu’à hier sous le nom de HBO Max. Mais le film de 101 minutes n’est pas l’exposé sur les sororités américaines que les sororités traditionnellement discrètes semblaient craindre. Il s’agit plutôt d’un collage d’expériences individuelles dans et autour du recrutement 2022 – le sentiment d’appartenance, qu’il soit atteint ou souhaité, qui sous-tend le tout. Le but, a déclaré Fleit au Guardian, était « d’aller là-bas et de tirer le rideau sur ces TikToks, de découvrir qui sont les vraies jeunes femmes derrière ceux-ci et de vraiment parler de ce que signifie être une femme en ce moment ».

Les sororités, au niveau de l’organisation, n’étaient pas réceptives à cette intention. « Nous avons reçu beaucoup de résistance lorsque nous avons commencé », a déclaré Fleit. Son équipe a contacté plus de 500 jeunes femmes, des membres actifs de la sororité aux futurs étudiants de première année, mais selon Fleit, la plupart ont déclaré qu’il était contraire aux règles de leur sororité de lui parler. Aucun PNM n’a jamais été micro pour le recrutement ; ce n’était que rumeur, celle qui définit l’acte final du film. « Le système de sororité est ce gros mastodonte, mais derrière, il y a toutes ces personnes », a déclaré Fleit. « Le mastodonte est assez fort et puissant, et les gens veulent vraiment en faire partie. Pour moi, la rumeur ne fait qu’illustrer les enjeux de l’appartenance.

L’appartenance, que ce soit dans une véritable amitié ou dans l’accès à la scène sociale prédominante sur le campus, est le principal désir exprimé par chacune des quatre jeunes femmes que Fleit suit avant le recrutement, à partir de l’automne 2021. « Je ne sais pas vraiment qui Je le suis, tu sais ? dit Isabelle, une lycéenne aux grands yeux bruns curieux, qui espère trouver des amis au sein de la structure de la sororité de l’Alabama. « J’ai vraiment du mal à trouver des gens qui m’aiment quoi qu’il arrive. » Isabelle est suffisamment anxieuse à propos du processus de précipitation – essentiellement, une audition de soi dans un club et du club à vous – pour embaucher un consultant urgent, dont quelques-uns apparaissent dans le film.

Shelby, une pétillante reine blonde des concours de beauté de l’Illinois, considère ouvertement la ruée vers l’Alabama comme ses « Jeux olympiques » – « c’est un sport, définitivement », dit-elle en planifiant ses tenues et en examinant ses classeurs de stratégie, des conseils minutieusement détaillés qu’elle partage avec ses abonnés en ligne. Holliday et son amie Makalya prévoient de se précipiter en deuxième année – Makalya à la voix douce ne s’est pas précipitée en première année, tandis que Holliday, plus bruyante et plus franche, a été retirée de sa sororité après que quelqu’un l’ait signalée portant les lettres d’un autre chapitre. (Les codes de conduite des sororités, comme le film l’explique brièvement, sont longs, punitifs et conçus pour la surveillance par les pairs – de l’absence d’alcool dans la maison à, pour certains, pas de cheveux mouillés en bas et des exigences en matière de tenue vestimentaire, de maquillage et de décorum.)

Les quatre filles s’inquiètent de la façon de se présenter. Tous les quatre mettent en valeur leurs cheveux blonds, y compris Makalya, qui s’identifie comme métisse (son défunt père était noir) et fait partie d’un petit pourcentage de PNM non blancs dans une mer de filles aux cheveux de la couleur d’une banane pelée. Tous les quatre discutent d’expériences de dépression et d’anxiété; presque toutes les jeunes femmes, sororité ou non, évoquent leurs problèmes de troubles de l’alimentation. Il y a la pression écrasante pour s’intégrer, le mythe persistant de la beauté et le panoptique déformé des médias sociaux. Comme l’expliquent trois Zeta Tau Alphas à Fleit, savoir que vous pouvez rétrécir une taille en un clic sur Photoshop ne signifie pas que vous arrêtez de vous comparer à un mirage.

Et puis, bien sûr, il y a les normes de genre et de classe que les organisations grecques défendent et perpétuent. (Le coût annuel moyen pour les nouveaux membres en Alabama est d’environ 8 300 $.) «Rush est un rituel de stratification sociale, sans exception», déclare Elizabeth Boyd, l’auteur de Southern Beauty: Race, Ritual, and Memory in the Modern South, dans le film. C’est « la féminité compétitive et la performance contemporaine de la belle du sud ». Le film aborde le développement des sororités des groupes éducatifs à la fin du XIXe siècle aux organisations sociales compétitives, et la différence entre les organisations panhelléniques sur le campus – les sororités de #BamaRush – et les « Divine Nine », les sororités traditionnellement noires formées à l’extérieur. d’un système grec qui n’admettait pas d’étudiants noirs. L’Université de l’Alabama n’a intégré les sororités qu’en 2013, l’année où j’ai traversé la course en tant qu’étudiant de première année perdu à l’Université de Virginie. (Comme Makalya, j’ai trouvé le processus épuisant et forcé, et j’ai abandonné à mi-chemin.)

Rian, un membre actif noir d’une sororité panhellénique «de bas niveau», explique sans détour à quoi les membres des sororités de haut niveau ont «droit»: des banques de tests pour aider aux examens, des relations meilleures et plus riches, un regard masculin qui peut être bénéfique pour vous. Cette hiérarchie est principalement déterminée par les fraternités, dont le critère est essentiellement, comme le rapportent plusieurs jeunes femmes dans le film, la chaleur. Les fraternités obtiennent quelques clichés et mentions dans le film, en particulier au sujet d’une société secrète à l’échelle grecque connue sous le nom de The Machine, mais aucun garçon de fraternité n’est présent. « Je voulais que cela se concentre sur la perspective féminine », a déclaré Fleit.

Cela n’inclut pas la participation des sororités, qui ont refusé l’accès. À l’exception du jour de l’enchère, un quasi-jour férié à Tuscaloosa où des milliers de PNM reçoivent leurs offres officielles, presque toutes les représentations de la vie de sororité – les chants, la mode, le bavardage – proviennent de TikToks et de vidéos de recrutement, AKA le déjà public- face opposée de chaque chapitre. Au lieu de cela, Bama Rush devient personnelle, y compris sur Fleit elle-même, qui discute de son propre parcours en tant que première année à l’université, effrayée de révéler sa tête chauve à la suite d’une alopécie. « L’un de mes espoirs était qu’un spectateur puisse regarder cela et se dire, eh bien, comment me suis-je précipité? » dit-elle. « Qu’ai-je fait pour sentir que je pouvais appartenir, ou que je pouvais être accepté dans cette communauté et ressentir ce sentiment d’appartenance? »

Bama Rush offre de nombreuses preuves pour détourner l’attention du système grec, des mentions de jouer au « jeu » de recrutement à son histoire sordide – vous n’avez pas besoin de remonter loin dans les annuaires pour trouver la scène grecque accrochée aux drapeaux confédérés. Mais Fleit évite de caractériser le système dans son ensemble. « Chaque personne va vivre une expérience différente en regardant ce film », a-t-elle déclaré lorsque j’ai posé des questions sur la possibilité de qualifier le système grec de « toxique ». «Je pense que certaines d’entre elles sont vraiment, vraiment bonnes, et d’autres sont vraiment, vraiment mauvaises. Certaines d’entre elles sont vraiment déroutantes et au milieu. C’est difficile à caractériser.

Si le film atterrit quelque part, c’est que, comme le dit Fleit à un moment donné, les choses sont compliquées. « Il y a tellement de choses sous le capot de la voiture », a-t-elle déclaré. « Et nous sommes assez similaires à ces jeunes femmes, beaucoup d’entre nous. » Certaines des jeunes femmes de Bama Rush trouvent une acceptation, de nouveaux amis et une communauté au sein de l’énorme corps étudiant de l’Alabama. D’autres se sont sentis désintéressés, ou ambivalents, ou déçus. Quoi qu’il en soit, le spectacle continue.