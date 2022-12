Fémicides au Mexique : peu de progrès sur un problème de longue date

Son absence a été un drapeau rouge immédiat – Díaz aimait son travail et faisait preuve de diligence pour se présenter. Des amis et des parents ont tapissé leur ville, Ecatepec, de dépliants avec sa photo.

ECATEPEC, Mexique — Un après-midi de novembre, Mónica Citlalli Díaz a quitté sa maison dans une banlieue tentaculaire de la capitale mexicaine et s’est dirigée vers l’école où elle enseignait l’anglais depuis des années. Cela semblait un jour ordinaire, mais ce jour-là, elle n’est jamais arrivée au travail.

Après quatre jours sans aucun signe de Díaz, 30 ans, ils ont bloqué la rue devant son école pendant des heures pour exiger une action des autorités. Deux jours plus tard, son corps a été retrouvé le long d’une autoroute.

Les femmes de l’État de Mexico, qui entoure Mexico sur trois côtés, mouraient déjà à un rythme effrayant. De janvier à novembre, il y a eu 131 féminicides – des cas de femmes tuées en raison de leur sexe. Díaz était le neuvième fémicide apparent au cours d’une série de meurtres de 11 jours à Mexico et dans ses environs de fin octobre à début novembre.

Le pays a connu plus de 1 000 fémicides l’année dernière, juste derrière le Brésil en Amérique latine. En moyenne, 10 femmes ou filles sont tuées chaque jour dans tout le pays. Les autorités ont reconnu le taux de fémicide et la violence à l’égard des femmes comme problématiques pendant des décennies, mais peu de progrès sont évidents dans les données nationales.

Les experts et les défenseurs disent que les meurtres endémiques et l’histoire du fémicide peuvent être attribués au machisme culturel, à l’inégalité des sexes et à la violence domestique, ainsi qu’à un système judiciaire criblé de problèmes – des policiers qui ne prennent pas de rapports, des enquêtes maladroites, des fonctionnaires qui revictimisent les femmes .